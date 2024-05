5. máj 2024 Magazín Globálne PROBLÉMY, ktorým ľudstvo neunikne: TOTO všetko nás čaká v blízkej budúcnosti! Vyzerá to tak, že svet už nebude ako predtým. Zmeny, ktoré prídu, zasiahnu viac či menej všetkých.

Zdroj: TASR

Či to chceme alebo nie, svet sa rýchlo mení. Niektoré sociálne, kultúrne a klimatické zmeny a trendy už pociťujeme, iné sa rozvíjajú a ďalšie môžu naplno udrieť o niekoľko rokov. Forbes zostavil zoznam problémov, ktoré „ovplyvnia životy každého na planéte a ich priebeh bude mať hlboké dôsledky pre druhú polovicu desaťročia a ďalšieho obdobia.“

1) Vzostup AI

Al sa čoraz viac integruje do ľudskej komunikácie. Umelá inteligencia nás môže odbremeniť od práce, ale na druhej strane, nám ju môže nadobro vziať: „Aj keď je nepochybne hnacou silou inovácií, no vytvára priestor pre strach a neistotu v rôznorodých oblastiach ako je zdravotná starostlivosť, cestovanie do vesmíru a ekologická ochrana.“ Umelý inštinkt vytvára pre ľudstvo rôzne príležitosti, ale vďaka Al môžu niektorý z vás prísť ľahko o prácu a nielen to.

„Existujú tiež obavy, že odovzdanie kontroly nad našimi algoritmom môže prehĺbiť rozdelenie a nerovnosť v spoločnosti,“ pripomína tamojší portál.

2) Klimatické zmeny

Technológia bude zohrávať kľúčovú úlohu. Ľudstvo sa bude obracať na inovácie ako je napríklad čistá energia a zachytávanie uhlíka. „Ešte kritickejšia však bude zrejme ochota jednotlivcov a organizácií prevziať zodpovednosť,“ píše Forbes. To, či tento rok preukážeme dostatok vôle na zmenu a urobíme niečo pre našu budúcnosť, na to si budeme zrejme musieť ešte počkať.

