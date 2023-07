16 Galéria Zdroj: Milan Hanzel/bratislava.dnes24.sk Ervin OTVORIL originálne bistro: Do centra Bratislavy priniesol pravé kórejské POCHÚŤKY! FOTO Kúsok Južnej Kórei nájdete priamo v centre hlavného mesta. Presnejšie na Obchodnej ulici je už niekoľko dní otvorená jediná kórejská reštaurácia svojho druhu v Bratislave. Na svedomí to má mladý podnikateľ Ervin Polívka. 9. júl 2023 han Magazín

9. júl 2023 han Magazín Ervin OTVORIL originálne bistro: Do centra Bratislavy priniesol pravé kórejské POCHÚŤKY! FOTO Kúsok Južnej Kórei nájdete priamo v centre hlavného mesta. Presnejšie na Obchodnej ulici je už niekoľko dní otvorená jediná kórejská reštaurácia svojho druhu v Bratislave. Na svedomí to má mladý podnikateľ Ervin Polívka.

Skúste sa pozrieť do mapy, kde sa nachádza Južná Kórea. Že je to riadne ďaleko? No a práve na ďaleký Východ sa vybral pred takmer dekádou Ervin Polívka, ktorý pochádza z Dúbravky. Účel jeho cesty bol jasný, no netradičný. Do Ázie išiel študovať. Písal sa rok 2011.

„Práve vtedy na Slovensku dorazili kórejské firmy ako Samsung a Kia, a prišlo mi zaujímavé ísť tým smerom. Trochu som si pozisťoval, čo a ako a dal sa na štúdium koreanistiky,“ vysvetlil Dnes24 mladík, ktorý jedným dychom dodal, že kým drvivá väčšina slovenských študentov išla študovať na Západ, on sa pobral opačným smerom.

Život v Kórei

Až po prílete zistil, čo je to vlastne za krajinu. Moderné technológie boli na každom kroku, robotické a mechanické prístroje boli jednoducho všade a už pred rokmi patrili k dennodennému životu v Kórei. Rovnako aj odlišný štýl života, kultúra, jazyk. Na všetko si však Ervin zvykol a v Južnej Kórei napokon zostal takmer deväť rokov. Dokončil si štúdium ekonómie a dal sa na podnikanie.

„Počas štúdia je to tam iné ako u nás. Kým Slováci doma bežne brigádujú či pracujú, Kórejci nie. Do práce idú až keď dokončia školu,“ prezradil Ervin.

Paradoxne sa ku prvému gastro projektu dostal po vysokej škole. Aj vďaka ambicióznemu Slovákovi spoznali v Južnej Kórei našu špecialitu. Išlo o trdelník, ktorý zažil rozmach v ďalekej Ázii. „Prevažne si nás volali ambasády, ale pochodili sme aj Japonsko a Filipíny,“ podotkol Ervin.

