25. marec 2024 Tlačové správy FAJČIARI, POZOR! PO TÝCHTO INFORMÁCIÁCH ZAHASÍTE CIGARETU UŽ NAVŽDY Najlepšie je nefajčiť a ideálne ani nikdy nezačať. To si uvedomuje snáď každý fajčiar. Ak fajčíte, tak s tým skoncujte! Pre tých, ktorí s týmto zlozvykom nedokážu skoncovať, sú určite lepšou voľbou menej rizikové bezdymové alternatívy.

Zdroj: Canva

To, že cigarety nepatria k vysnívaným spoločníkom do života, si uvedomujú aj fajčiari. Veľmi dobre vedia o rizikách tohto zlozvyku. Dokonca väčšina z nich skúsila skoncovať s fajčením opakovane. Či už to bolo kvôli strachu o vlastné zdravie, túžbe žiť dlhšie, zlepšiť kvalitu života pre seba a svoje okolie alebo ušetriť peniaze.

Zdroj: PMI

Poznáte to? Chcem skončiť s fajčením, ale …

Skončiť s fajčením nie je jednoduché. Pevná vôľa vám vydrží týždeň či pár mesiacov a neresť je späť. „Na pomoc“ príde celý rad výhovoriek a prekážok. Fajčenie si preto klamlivo ospravedlňujeme tým, že pomáha zvládať každodenné situácie, udržať hmotnosť, či zľahčujeme jeho dopad na naše zdravie. Nemenej osvedčené sú výhovorky, že bez cigariet sa cítime divne medzi priateľmi, veď len jedna cigaretka ku kávičke alebo že fajčenie je súčasťou môjho imidžu. A celé to zvyčajne uzavrie argument, že človek jednoducho nemá dostatočne pevnú vôľu skončiť.

Zdroj: PMI

Problémy spôsobuje horenie cigarety

Isto sa zhodneme na tom, že najlepším riešením je s týmto zlozvykom skoncovať úplne. No mnohí fajčiari potvrdia, že prestať fajčiť zo dňa na deň je pre nich mimoriadne náročné a to práve kvôli závislosti na nikotíne. Čo robiť v takomto prípade? Ako sme si povedali, najlepšie je s fajčením nikdy nezačať, ale keď už sme sa stali otrokom tohto zlozvyku a nedokážeme s ním skoncovať, najlepšou voľbou môžu byť menej rizikové alternatívy. Patria medzi ne aj zariadenia, ktoré tabak nespaľujú, ale nahrievajú. Vďaka tomu vzniká aerosól, ktorý obsahuje až o 95 % menej škodlivých látok ako cigaretový dym.

Zdroj: PMI

Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov. Bezdymové zariadenia nepredstavujú alternatívu k odvykaniu a ani neslúžia ako pomôcky na odvykanie. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním výrobkov s obsahom tabaku alebo nikotínu je prestať ich úplne užívať.

*O 95 % menej znamená priemerné zníženie hladiny širokej škály chemických látok (okrem nikotínu) v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety (3R4F). Platí pre zariadenia na nahrievanie tabaku značky IQOS.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: PMI