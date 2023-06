5 Galéria Zdroj: TASR/AP Slovenská FANTÁZIA na drafte NHL: Medzi najlepších sa dostali hneď dvaja mladíci! FOTO Dalibor Dvorský sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. Osemnásťročného útočníka si z 10. miesta vybral klub NHL St. Louis Blues. 29. jún 2023 han Šport Hokej

29. jún 2023 han Šport Hokej Slovenská FANTÁZIA na drafte NHL: Medzi najlepších sa dostali hneď dvaja mladíci! FOTO Dalibor Dvorský sa stal tento rok najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. Osemnásťročného útočníka si z 10. miesta vybral klub NHL St. Louis Blues.

V 1. kole sa dočkali výberu dvaja Slováci, po Samuelovi Honzekovi siahlo zo 16. priečky Calgary Flames.

Draftovou jednotkou sa podľa očakávania stal Connor Bedard, 17-ročného kanadského centra si z najvyššieho miesta vybral klub Chicago Blackhawks.

Dvorský sa stal piatym najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Pred ním draftovali v prvej desiatke Juraja Slafkovského (1. miesto v roku 2022), Šimona Nemca (2., 2022), Mariána Gáboríka (3., 2000), Róberta Petrovického (9., 1992), Borisa Valábika (10., 2004) a Branislava Mezeia (10., 1999).

„Sen sa stal skutočnosťou, som neskutočne šťastný. Kvôli tomuto momentu som tvrdo pracoval,“ povedal Dvorský v prvom rozhovore.

Myslel na Demitru

Talentovaný center hral v uplynulej sezóne v druhej švédskej lige za tím AIK Štokholm, kde v 38 zápasoch nazbieral 14 bodov za šesť gólov a osem asistencií. Pre nasledujúcu sezónu už podpísal zmluvu s IK Oskarshamn účinkujúcim v najvyššej švédskej súťaži SHL.

„Som extrémne šťastný, že si ma vybral St. Louis. Mal som s nimi viac mítingov, ale bolo tam viac tímov. Momentálne prežívam iba šťastie, užívam si to. Bol som trochu nervózny, no som rád, že to takto dopadlo. Je to pre mňa obrovská motivácia,“ povedal Dvorský pre RTVS priamo v Nashville.

Dalibor Dvorský je ďalší slovenský hokejista, ktorý spojí svoje meno so St. Louis. V tohtoročnom vstupnom drafte NHL si ho vybrali Blues z desiateho miesta a 18-ročný útočník tak nadviaže na legendy ako Peter Šťastný či Pavol Demitra, ktorí zanechali stopu v tejto organizácii. Demitra vytvoril v minulosti v St. Louis obávanú „Slovak Line“ s Michalom Handzušom a Ľubošom Bartečkom.

Celkovo obliekalo dres „bluesmanov“ 11 Slovákov, naposledy brankár Jaroslav Halák, ktorý chytal za tím v rokoch 2010 až 2014. Na Dvorského uplatnil klub z Missouri tento rok svoju prvú draftovú voľbu. „Počul som, že je to veľkolepé mesto. Blues sú skvelá organizácia a som hrdý, že budem môcť byť jej súčasťou. V roku 2019 predviedli asi najlepšiu majstrovskú jazdu v ligovej histórii. Som super poctený, že môžem byť bluesman,“ povedal.

St. Louis je klub, v ktorom uzavrel svoju profiligovú kariéru aj legendárny slovenský útočník Peter Šťastný. Neskôr zaň hrali aj jeho synovia Paul a Yan. Pavol Demitra získal v drese Blues Lady Byng Trophy za športové správanie a džentlmenský prístup. V sezóne 1999/2000 doviedlo trio Demitra, Handzuš, Bartečko „bluesmanov“ k Prezidentskej trofeji za víťazstvo v základnej časti.

„Za klub hralo viacero slovenských hokejistov – Demitra, Handzuš, Šťastní. Som rád, že môžem byť ďalší Slovák v organizácii,“ spokojne konštatoval nádejný center.

5 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: TASR