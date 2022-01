Fanúšikovia po celom svete smútia: Zomrel americký rockový hudobník a herec Meat Loaf

Správu o jeho smrti médiám v piatok potvrdil jeho manažér. Príčinu úmrtia nespresnil. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

„Vieme, ako veľa znamenal pre toľkých z vás a skutočne si vážime všetku lásku a podporu, keď prežívame obdobie smútku zo straty takého inšpiratívneho umelca a krásneho muža,“ uviedla hudobníkova rodina vo vyhlásení.

„Dcéry Pearl a Amanda a blízki priatelia boli s ním počas posledných 24 hodín. Jeho úžasná kariéra trvala šesť desaťročí, počas ktorých predal viac ako 100 miliónov albumov po celom svete a hral vo viac ako 65 filmoch,“ dodala trúchliaca rodina.

Meat Loaf sa v roku 1993 celosvetovo preslávil skladbou I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That). Táto rocková balada sa dostala na prvé miesto hudobných rebríčkov v 28 krajinách.