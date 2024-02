25. február 2024 ELA Magazín Lifestyle Februárový spln v znamení Panny: Ako OVPLYVNÍ naše životy a s čím vám pomôže? Práve nám prebieha spln v znamení Panny. Kto má problém s prácou alebo so zdravím, môže si v mnohom pomôcť.

Februárovému splnu, ktorý nastal v sobotu, pristal názov „snežný mesiac“. Hovorí sa mu tak preto, že nastáva uprostred hlbokej tmy a najväčšej zimy. Ide o najmenší spln v roku 2024.

Astrológovia si však všímajú tento spln aj z inej stránky. Nastal v znamení Panny, ktorej ženská energia môže vniesť do tohto obdobia emocionálnu nerovnováhu. Problém môžete mať aj so spánkom.

Dôraz je však kladený na prácu a zdravie, ak sú to oblasti, s ktorými máte problém.

Čas na očistu a zdravie

Podľa astrológov a ezoterikov je každý spln ideálnym obdobím pre manifestácie, afirmácie a zahĺbenie sa do seba formou meditácie.

Spln v znamení Panny je ideálnym časom na očistu a starostlivosť o zdravie.

„Spln vždy strieda nov. Predchádzajúci nov bol v znamení Vodnára, ktorý priniesol mnohým ľuďom nutkanie konať rôzne rebélie za spravodlivú vec. Novom niečo začíname a splnom teda završujeme mesačné obdobie. Spomeňte si, ako to bolo u vás pred dvoma týždňami. Čo ste rozbiehali? Ako ste na tom psychicky i fyzicky? Stihli ste si uvedomiť, čo treba v týchto dňoch zavŕšiť?,“ píše výklad k februárovému splnu ezoterická stránka moneo.sk.

Dodáva, že je dobré teraz stravovať sa striedmejšie. „Je pôst a to nielen pre veriacich. Nastavuje ho sama príroda. Urobte si v stravovaní systém. Panna ho má rada. Tentoraz vám ukazuje správnu cestu. Literatúry je o tom dosť a nájdete rady aj na internetových stránkach. Vyhýbajte sa nervóznym ľuďom, alebo ich berte s rezervou. Ak sa budete hnevať, najviac ublížite sebe,“ dodáva moneo.

Radí nejesť sladkosti, aby ste si nezaťažili pankreas (citlivá je na neho Panna). Vymasírujte si chodidlá (citlivé sú na nich Ryby) s olivovým olejom, do ktorého kvapnete pár kvapiek obľúbeného esenciálneho olejčeka.

Poriadok do všetkého

Februárový spln v znamení Panny budú pociťovať nielen tí, ktorí sú narodení v znamení Panny, ale všetci. Energia tohto znamenia zverokruhu dokáže vniesť poriadok do všetkého, čo sa deje okolo nás, ale aj do toho, čo zahlcuje našu dušu a myseľ.

Najdôležitejšou oblasťou, na ktorú by ste sa mali v týchto dňoch zamerať, je kariéra. Je to príležitosť na inovácie, robenie odvážnych krokov a naberanie sebavedomia. Je to príležitosť viac nestagnovať, ale hodiť sa do vody.

Všetko úsilie, ktoré teraz vložíte do svojich cieľov, sa vám vráti. Nesmiete o sebe pochybovať a nesmiete to dovoliť ani nikomu inému.

Je to obdobie, kedy budete v správny čas na správnom mieste. Mesačný spln symbolizuje rast a napredovanie, a to nielen kariérnej sfére, ale postupne aj v ďalších sférach osobného života.

Zdroj: Dnes24.sk