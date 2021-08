7 Galéria Zdroj: Instagram.com/orlandobloom FOTO: Miláčik žien sa v Česku poriadne odviazal: Orlando Bloom išiel DONAHA! Uznávaná hollywoodska hviezda sa nezdá! Americký herec Orlando Bloom si u našich susedov užíva prírodu po svojom. Kúpal sa v jazere, čo iste potešilo nejednu ženu na internete. 17. august 2021 Monika Hanigovská Magazín

17. august 2021 Monika Hanigovská Magazín FOTO: Miláčik žien sa v Česku poriadne odviazal: Orlando Bloom išiel DONAHA! Uznávaná hollywoodska hviezda sa nezdá! Americký herec Orlando Bloom si u našich susedov užíva prírodu po svojom. Kúpal sa v jazere, čo iste potešilo nejednu ženu na internete.

Známy herec sa už dlhší čas zdržuje v Českej republike. Ak nestojí pred kamerou v pripravovanom seriáli Carnival Row, tak spoznáva okolie a prírodu.

Potešil fanúšikov

Počas víkendu si skočil do rieky Berounka, kde sa schladil. Informuje o tom český portál blesk.cz. Zaplával si nahý a potom sa nechal odfotiť zozadu. Fotky však neskončili v súkromnej zbierke, no ocitli sa na sociálnej sieti a to na jeho instagramovom účte.

„Závidím ľudom na druhej strany brehu,“ okomentovala jedna z obdivovateliek priamo pod fotkou umelca. „Hádam by som si do tej Berounky kvôli nemu niekedy aj skočila,“ napísala ďalšia.

Český portál však rýchlo schladil všetky jeho obdivovateľky. „Vzhľadom k tomu, že herec chodí málokedy na to isté miesto, tak sa ho asi nedočkajú. Pred časom navštívil Prachovské skály a okolie.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zaplávali by ste si tiež s Orlandom Bloomom?



áno 33.3% nie 66.7%

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk