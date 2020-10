6. október 2020 Tlačové správy Gosh: Krása z Dánska s viac než 40-ročnou tradíciou

Inovatívna a vysoko kvalitná kozmetika Gosh je vytvorená pre ženy, ktoré vedia, ako zdôrazniť svoju prirodzenú krásu. Svoju cestu k úspechu začala v roku 1945, kedy bola založená ako farmaceutická spoločnosť.

Zdroj: Kozmetika Gosh

Postupne sa stávala súčasťou kozmetického priemyslu a v roku 1979 uviedla na trh svoju prvú vlastnú radu produktov. V súčasnosti si získala lásku žien z viac ako 80 krajín sveta.

Krása z Dánska

Dánski výrobcovia ponúkajú receptúry založené na najlepších prírodných zložkách. Proces výroby prísne kontrolujú a hotové výrobky testujú v laboratóriách. Krásky z celého sveta si obľúbili túto značku pre jej jedinečné výrobky, dostupné ceny a vynikajúcu kvalitu.

Práve Gosh nám ako prvá predstavila lesk na pery, maskaru na vlasy a púder-tiene.

Výhody tejto dekoratívnej kozmetiky je možné vidieť aj voľným okom – ide o optimálny pomer vysokej kvality a rozumných cien, širokej palety farieb (viac ako 500) a sortimentu, ktorý sa neustále aktualizuje.

Produkcia Gosh je vyrobená bez parfumácie a je úplne bezpečná pre alergikov. Na jej výrobu sa používajú výlučne ekologicky čisté suroviny. Výrobcovia sa inšpirujú dynamikou moderného života a trendmi módneho priemyslu. Vďaka úzkej spolupráci s medzinárodnými distribútormi a najprestížnejšími obchodmi po celom svete, kráčajú s najnovšími trendmi.

Okrem dekoratívnej kozmetiky je v ponuke aj telová a vlasová kozmetika, dámske a pánske parfumy. V obchodoch zaujmú a vyniknú hlavne vďaka svojmu modernému dizajnu. Každý z výrobkov prechádza radom rôznych testov, aby sa potvrdilo, že nespôsobuje alergické reakcie a spĺňa všetky požiadavky. Žiarivé farby tieňov a rúžov, ako aj výborné krycie a zmätňujúce produkty, už roky zbierajú množstvo pozitívnych ohlasov. Parfumy sa stali skvelým doplnkom kolekcie dekoratívnej kozmetiky, pretože dotvárajú dokonalý imidž .

Parfumy Gosh sú prezentované v nasledujúcich radách:

• DNA For Men;

• DNA For Women;

• In The Box For Men;

• Nothing More For Her;

• Gosh Pure Kaos.

Bestsellery Gosh

Dnes sa svetovo známa značka môže pýšiť množstvom produktov. Podkladové bázy pod make-up neustále dostávajú ocenenia za ich príjemnú textúru, ľahko sa nanášajú a zaručujú úžasnú výdrž. Očné tiene sa podriadia aj menej skúseným rukám, pretože sa dajú ľahko vytieňovať. Gosh vám napovie, do ktorej časti viečka si naniesť tú či inú farbu, aby bol váš pohľad čo najatraktívnejší. Sady korektorov a rozjasňovačov ozdobia každodenné líčenie, dodajú večernému obrazu záhadné nóty. Akákoľvek vizáž sa považuje za nedokončenú bez použitia rúžu. S kozmetikou Gosh sa hravo postaráte o zdravie a vzhľad vašich pier: rúže obsahujú prírodný vosk a kyselinu hyalurónovú, ktoré chránia kožu pred popraskaním a vysušením.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Kozmetika Gosh