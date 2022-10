5 Galéria Zdroj: HaZZ KRUTÝ osud! Hasiča vyslali k POŽIARU vlastného domu, o ktorý prišiel: Kolegovia prosia o POMOC K požiaru vlastného domu bol vyslaný aj Ján, keďže v daný deň slúžil. Jeho dvaja synovia a mama vyviazli z horiaceho domu našťastie živí. 26. október 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Lučenci sa na ľudí obrátilo s prosbou o pomoc pre kolegu Jána. HaZZ o tom informuje na sociálnej sieti.

„Dňa 19. októbra došlo k úmyselnému zapáleniu rodinného domu, v ktorom žije so svojimi dvomi synmi. Po štvrtej hodine ráno bol k požiaru domu vyslaný aj on, keďže v daný deň slúžil. Jeho dvaja synovia a mama vyviazli z horiaceho domu našťastie živí,“ uviedli hasiči so slovami, že dom však zhorel do tla a rodina prišla o strechu nad hlavou.

„V tejto súvislosti vyhlásila obec Mýtna verejnú zbierku na finančnú pomoc pre nášho kolegu, ktorý synov vychováva sám,“ dodali hasiči so slovami, že prispieť môžete formou bankového prevodu alebo osobne na obecnom úrade v Mýtnej.

