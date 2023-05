7 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák HISTORICKÝ okamih, budeme mať ÚRADNÍCKU vládu: Kedy Čaputová vymenuje TÍM odborníkov? Tím vlády odborníkov je podľa slov prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej už zostavený. Dnes o 17:35 Politika

Dnes o 17:35 Politika HISTORICKÝ okamih, budeme mať ÚRADNÍCKU vládu: Kedy Čaputová vymenuje TÍM odborníkov? Tím vlády odborníkov je podľa slov prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej už zostavený.

7 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu v týždni od 15. mája. Predsedom vlády odborníkov bude viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor. Tím vlády odborníkov je už zostavený. Hlava štátu to oznámila počas nedeľného vyjadrenia pre médiá.

Stabilizuje situáciu?

„O menách budem najskôr informovať predsedov politických strán a následne verejnosť,“ povedala prezidentka. Malo by sa tak stať v najbližších dňoch. Podotkla, že do predčasných parlamentných volieb zostáva takmer pol roka. Je to podľa nej dosť dlhý čas na to, aby úradnícka vláda stabilizovala situáciu a priviedla Slovensko k predčasným voľbám.

Zdôraznila, že hlavným kritériom pri výbere členov novej vlády bola odbornosť. „Zároveň boli výlučne vyberaní ľudia, ktorí nebudú kandidovať v najbližších parlamentných voľbách. Inak povedané, cieľom je nezvýhodniť žiadnu z politických strán v prebiehajúcej predvolebnej súťaži,“ dodala. Zároveň vyzvala politikov, aby nešírili „dezinformácie o progresívnom puči alebo americkej ambasáde a iné klamstvá“.

Prezidentka považuje rozhodnutie vymenovať úradnícku vládu po minulotýždňových udalostiach za jediný možný krok. „Návrhy premiéra Eduarda Hegera na tomto mojom rozhodnutí už nemohli nič zmeniť,“ uviedla. Zopakovala, že vládu odborníkov nevymenovala skôr preto, lebo Hegerov kabinet mal pripravené viaceré návrhy zákonov týkajúce sa plánu obnovy, riešenia energetickej krízy, pomoci samosprávam a ľuďom najpostihnutejším chudobou.

Heger predpoludním informoval o tom, že požiadal prezidentku o zbavenie poverenia viesť vládu. Rozhodol sa tak po tom, ako koncom týždňa ohlásili odchod z vlády ministri Samuel Vlčan i Rastislav Káčer a prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády.

Ďalšie stretnutie

Hlava štátu potom v Prezidentskom paláci prijala najskôr predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a potom aj Hegera. Ten po prijatí u prezidentky potvrdil, že hlava štátu prijala jeho žiadosť o zbavenie poverenia viesť vládu. „V najbližších dňoch budem mať s pani prezidentkou ďalšie stretnutie,“ do­dal.

Čaputová uviedla, že vrátenie poverenia nemá zatiaľ žiadne právne účinky. „Jeho vláda vrátane všetkých poverených ministrov musí pôsobiť dovtedy, kým nevymenujem vládu odborníkov,“ povedala.

Parlament vyslovil nedôveru Hegerovej vláde vlani v decembri. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do septembrových predčasných parlamentných volieb. Okrem Vlčana a Káčera dočasný kabinet už skôr opustili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií a líder OĽANO Igor Matovič.

7 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: TASR