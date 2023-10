Zdroj: TASR Hlas-SD bude pokračovať v rokovaniach o vláde len so Smerom a SNS Jednomyseľne o tom rozhodlo utorkové predsedníctvo strany. Dnes o 16:58 Politika

Hlas-SD bude pokračovať v rokovaniach o vláde len so Smerom a SNS Jednomyseľne o tom rozhodlo utorkové predsedníctvo strany.

Informoval o tom predseda Hlasu Peter Pellegrini. Pellegrini zdôvodnil, že podoby možnej koalície zadefinovalo aj KDH, keď odmietlo účasť vo vláde so Smerom a zároveň zdôrazňovalo červené čiary voči Progresívnemu Slovensku (PS). Strana odmieta tiež povolebný pat.

S PS nie

„Možnosť, že by žiadna vláda na Slovensku nevznikla, neprichádza v žiadnom prípade do úvahy,“ vyhlásil Pellegrini. Líder Hlasu ocenil aj ponuku PS. Podotkol však, že mu nešlo o kreslo premiéra.

Poverenie na zostavenie vlády má predseda víťaznej strany vo voľbách Smer-SD Robert Fico. Neformálne rokovania viedlo aj PS, ktoré chcelo vytvoriť štvorkoalíciu s Hlasom, KDH a SaS.

Predsedníctvo Smeru-SD dalo mandát na rokovanie svojmu vyjednávaciemu tímu na nasledujúce hodiny a dni. Preferovaná koalícia je naďalej Smer-SD, Hlas-SD a SNS a Smer-SD urobí všetko pre to, aby sa to podarilo. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico po utorkovom zasadnutí predsedníctva strany. Dodal, že s lídrami strán intenzívne rokujú.

Kto bude premiér?

Fico nechcel komentovať, či Smer-SD „pustí“ premiérske kreslo. „Rokujeme o všetkých variantoch. Nechajte politické strany, aby našli najvhodnejšie riešenie pre Slovensko,“ odkázal novinárom. Šéf Smeru-SD priblížil, že poverenie na zostavenie vlády má od prezidentky Zuzany Čaputovej približne do 16. októbra.

„Informovali sme predsedníctvo o tom, kde sa momentálne nachádzame. Opätovne platí, že máme obrovský záujem preferovať koalíciu so stranami Hlas-SD a SNS, všetko pre to robíme. Predsedníctvo odsúhlasilo doterajší postup vyjednávacieho tímu a dalo mandát tímu na ďalšie hodiny a dni,“ povedal Fico po zasadnutí predsedníctva strany, ktoré schvaľuje postup pri vyjednávaní aj jeho podmienky.

Slovensko potrebuje podľa Fica vládu pomerne rýchlo. „Nikdy v modernej histórii Slovenska vláda nepreberala Slovensko v takom zdevastovanom stave,“ povedal.

