7. máj 2020 HOAX: Počas pandémie COVID-19 sa objavil falošný návod, ako sa vyhnúť očkovaniu

V príspevku sa píše, že pacienti, ktorí sa chcú vyhnúť vakcinácii, by sa mali opýtať na možnosť „latrogénnej reakcie“, ktorá by mala umožniť právo na odmietnutie.

Na sociálnej sieti sa objavil príspevok ponúkajúci „návod“ na odmietnutie povinného očkovania, ktorý zdieľali tisíce Slovákov. V skutočnosti ide o náhodný text od slova do slova preložený z angličtiny, ktorý sa nezakladá na pravde. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Rady nad zlato

Prvý príspevok s týmto tvrdením bol zverejnený 24. apríla 2020 na stránke Q Anon sk. Píše sa v ňom, že pacienti, ktorí sa chcú vyhnúť vakcinácii, by sa mali opýtať na možnosť „latrogénnej reakcie“, ktorá by mala umožniť právo na odmietnutie.

V príspevku sa aj tvrdí, že pacienti sa môžu opýtať, či vakcína obsahuje tzv. MRC-5, čo sú podľa článku „potratené embrionálne bunky a iné DNA“, na základe čoho majú ľudia vraj právo odmietnuť vakcínu z morálnych dôvodov.

Príspevok s tým istým znením bol zverejnený aj na jednom súkromnom profile. Spolu tieto dva príspevky zdieľalo takmer 5-tisíc ľudí a objavil sa v skupinách, ako Chemtrails, Za národné, kresťanské a sociálne Slovensko či na stránke AntiKiska.

Nezmyselný preklad

Text slovenského príspevku je preložený takmer od slova do slova podľa obrázku, ktorý koloval v angličtine. V slovenskom preklade je pridaná navyše zmienka o výhrade vo svedomí lekára, ktorá však v tomto kontexte nedáva zmysel.

To, že ide o nešikovný preklad z angličtiny, naznačujú aj slovné spojenia, ako „mandátne služby“ či „priepustka z väzenia na vakcíny“, ktoré v slovenčine nedávajú veľký zmysel.

Slovenský preklad spomína aj „latrogénnu reakciu“. Nič také však v skutočnosti neexistuje a v anglickom texte sa spomína tzv. „iatrogénna reakcia“.

Obsah vakcíny

V príspevku sa tvrdí, že „všetky vakcíny“ obsahujú tzv. MRC-5 a opisuje ich ako „potratené embrionálne bunky“. To nie je pravda. MRC-5 alebo bunkový kmeň Medial Research Council č. 5 je bunková kultúra používaná na pestovanie a množenie rôznych typov vakcín v laboratóriách. Objavené boli v 60. rokoch aj pomocou fetálnych buniek z ľudského plodu. Odvtedy však MRC-5 neboli produkované pomocou fetálnych tkanív.

MRC-5 sa používa v niektorých vakcínach, ale nie vo všetkých. Čo sa týka povinných vakcín, podľa prehľadu vakcín Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) sa kultúra MRC-5 nachádza iba vo vakcínach Priorix a M-M-RVaxpro, ktoré slúžia na ochranu proti osýpkam, mumpsu a rubeole.

Povinné očkovanie

Agentúra AFP kontaktovala aj pediatra MUDr. Branislava Chrenku, MHA. Spomínaná MRC-5 sa podľa neho nachádza iba v živých vakcínach, takže aj keby mal niekto výhrady voči používaniu kultúry MRC-5, „nie je dôvod odmietať očkovania neživými vakcínami, ako Infanrix Hexa, Boostrix polio či vakcínu na pneumokoky“, uviedol pediater.

Právne predpisy, ktoré upravujú problematiku očkovania na Slovensku, sú najmä Zákon č. 355/2007 Z.z. a Vyhláška MZ SR č. 585/2008. Podľa nich slovenská legislatíva rozlišuje medzi povinným a dobrovoľným očkovaním (napríklad proti chrípke, HPV, kiahňam, kliešťovej encefalitíde a podobne).

Profesor a infektológ Vladimír Krčméry v rozhovore zo 4. mája pre Aktuality.sk k otázke povinného očkovania proti koronavírusu uviedol: „Očkovanie proti chrípke ani proti koronavírusu nebude povinné, neviem si to predstaviť. To neunesie žiaden zdravotný systém, aby sa zaviedlo povinné očkovanie pri týchto dvoch chorobách, pretože ak by sa malo zaviesť povinne, muselo by sa hradiť zo zdravotného poistenia.“

Na Slovensku sa dnes povinne očkuje proti desiatim prenosným chorobám, sú nimi záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusový zápal pečene typu B (žltačka typu B), hemofilové invazívne nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, ružienka a mumps.

Zdroj: TASR