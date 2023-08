Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hokejista Čajkovský NEDÁ na Rusko dopustiť: Som obklopený dobrými ľuďmi a MILUJEM to tu! Hokejový obranca Michal Čajkovský si pôsobenie v ruskom tíme Spartak Moskva pochvaľuje. A to aj napriek tomu, že kvôli vojenskému konfliktu nemôže hrať za slovenskú reprezentáciu. 14. august 2023 han Šport Hokej

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Bratislavský rodák už niekoľko rokov pôsobí v ruskej KHL a inak to nebude ani v novej sezóne. Síce už nie ako hráč Novosibirsku, ale ako posila moskovského Spartaka. Ako sa mu žije v Rusku? To sa rozhovoril pre ruskú agentúru TASS.

„V Spartaku mám veľa priateľov a zišli sa tu super chalani, tréneri a zamestnanci,“ povedal Čajkovský na úvod. „Je to veľký klub s bohatou históriou a tradíciami, som rád, že zaň môžem hrať,“ pokračoval 31-ročný obranca.

Hrať inde? Nie

Aj keď by hráč ako on nemal problém vymeniť súťaž, klub aj krajinu, nič také nehrozí. ​„Ponuky nepripadali do úvahy, chcel som zostať v Rusku. Páči sa mi tu, mám tu veľa priateľov a som obklopený samými dobrými ľuďmi. O nikom nemôžem povedať žiadne zlé slovo,“ vyhlásil Čajkovský.

Samozrejme, že kvôli pôsobeniu v Rusku má na Slovensku problémy. Nielen kvôli reakciám na jeho adresu, ale aj to, že nemôže reprezentovať Slovensko. Tí Slováci, ktorí sú hráčmi ruského klubu, majú zákaz hrať za národný tím.

„Na Slovensku sa to nepáči každému a stretávam sa aj s nenávisťou. No sú aj takí, ktorí to chápu. Rovnako ako to majú v Česku, aj my nemôžeme hrať za reprezentáciu na svetovom šampionáte,“ povedal hokejista a podotkol: "Len zopakujem, sú tu super ľudia, moja rodina a ja to tu milujeme.“

Podľa ruskej agentúry Čajkovský o ruskom občianstve neuvažoval. A to z takého dôvodu, že Slovensko neumožňuje vlastniť pasy dvoch krajín.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

