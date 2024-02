Hokejové HVIEZDY len na skok od Slovenska: NHL sa v októbri vráti do Prahy!

Hokejová NHL by sa v októbri mohla vrátiť do Prahy. Na základe vyjadrení niektorých amerických novinárov o tom informoval server Sport.cz.

V O2 aréne by sa mali odohrať dva zápasy medzi tímami New Jersey Devils, v ktorom hrá Slovák Šimon Nemec, a Buffalo Sabres.

„Sabers najprv v Mníchove odohrá priateľský zápas a potom sa presunú do Prahy, kde ich čakajú dva zápasy s Devils,“ povedal rešpektovaný novinár David Pagnotta.

Server pripomína, že NHL sa rada vracia do Prahy. V minulosti tam zorganizovala už sedem zápasov.

„Že k tým zápasom skutočne dôjde, potvrdili naše zdroje,“ uviedol novinár James Nichols z New Jersey Hockey Now.

V Európe by sa mal odohrať ešte jeden zápas. Podľa Nicholsa sa v novembri uskutoční aj stretnutie medzi Dallas Stars a Florida Panthers. Hrať by sa malo vo fínskej Tampere.

Foto: ilustračné

Breaking News: #LetsGoBuffalo will visit Munich for exhibition play then take on #NJDevils in Prague for 2 games to kick off the 2024-25 season. Then in Nov, #TexasHockey play #TimeToHunt in Tampere, Finland for 2 games. Also, there WILL be an All-Star Game in 2026 & 2027. ⤵️ pic.twitter.com/FSKyUc3Bak