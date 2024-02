Slafkovský je opäť HITOM internetu! Kanadského novinára učil NADÁVAŤ

Slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský sa zápas od zápasu zlepšuje a postupne sa stáva hviezdou prestížnej NHL.

Iba nedávno prekonal ďalšiu métu. V noci na stredu pomohol dvoma asistenciami a jedným gólom k víťazstvu Montrealu Canadiens nad Anaheimom 5:0. Zároveň sa stal iba druhým tínedžerom, ktorý v tomto klube bodoval v šiestich zápasoch NHL v rade. Dorovnal tak klubový rekord zo sezóny 1980/1981, o ktorý sa postaral Doug Wickenheiser.

Najnovšie sa však Slafkovský stal opäť hitom internetu. A nemohlo za to jeho hokejové umenie.

O rozruch sa pred pár dňami postaral kanadský hokejový expert a novinár Marc Dumont.

Ten prostredníctvom sociálnej siete Twitter priznal, že ho Juraj učil niekoľko slovenských fráz, no v pamäti mu ostala jediná.

„Slafkovský ma naučil pár slov, no hneď som ich zabudol. Okrem "do p…e.“ To si zapamätám na celý život," napísal Dumont.

Foto: ilustračné

Slafkovsky taught me a few words, but I immediately forgot them.



Except 'do piče'. Those are locked in for life.