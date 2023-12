Hollywoodsky herec Pierce Brosnan môže ísť do VÄZENIA! Problémy mu narobila jediná FOTKA

70-ročný herec Pierce Brosnan, ktorý stvárnil slávnu postavu Jamesa Bonda, čelí vážnym problémom. Obvinili ho z toho, že počas návštevy Yellowstonského národného parku porušil zákon.

Ako upozornil server iDnes.cz, herec sa mal v zakázanej oblasti Mamutích terás kúpať v horských prameňoch.

Brosnan sa fotkou pochválil na sociálnej sieti. Aj keď ju neskôr zmazal, záber, ktorý mu narobil problémy, sa šíri internetom.

Herec, ktorý tvrdí, že je zanieteným ochrancom životného prostredia, dostal súdny príkaz. 23. januára sa musí dostaviť na súd, kde bude vysvetľovať, čo robil v zakázanej zóne národného parku.

Ak ho uznajú vinným, hrozí mu pokuta vo výške 5-tisíc dolárov (pribl. 4 500 eur) a šesť mesiacov za mrežami.

Podľa polície bol herec na zakázanom mieste súkromne. Nevyskytol sa tam teda v rámci natáčania niektorého z filmov. Predstavitelia najstaršieho národného parku na svete sa k incidentu odmietli vyjadriť.

Alert - James Bond actor Pierce Brosnan is hit with court date for WALKING into 'delicate' and dangerous 'Mammoth Terraces' hot spring tiers at Yellowstone National Park https://t.co/lqlrNdJNSC pic.twitter.com/qfwNNq06gq