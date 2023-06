Zdroj: pixabay.com Homosexuálne páry majú smolu: Poslanci ODMIETLI zavedenie inštitútu životného partnerstva Okrem toho poslanci zamietli aj novelu Trestného zákona a návrh zákona o pomoci tehotným ženám. 15. jún 2023 Správy Zo Slovenska

Na Slovensku sa nezavedie inštitút životného partnerstva pre páry rôzneho i rovnakého pohlavia. Návrh zákona z dielne poslancov SaS vo štvrtok neposunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.

Nový inštitút mohol byť podľa nich vhodný aj pre páry rôzneho pohlavia, ktoré chcú byť v trvalom zväzku, no manželstvo sa im javí ako príliš limitujúce. Zákonom chceli poslanci odstrániť diskrimináciu partnerstiev osôb rovnakého pohlavia.

Ako upozornili, „ich faktické partnerstvá bez formálneho zázemia nepožívajú právnu ochranu, ktorú si zaslúžia a ktorú párom rôzneho pohlavia právna úprava manželstva priznáva“.

Plénum zároveň odmietlo novelu Trestného zákona z dielne SaS. Cieľom bolo „chrániť nedotknuteľnosť a rešpektovanie telesnej a duševnej integrity osôb bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu“. Navrhovali preto do ustanovení Trestného zákona, týkajúcich sa osobitného motívu, na spáchanie trestného činu verejného hanobenia alebo podnecovania k nenávisti z iných dôvodov doplniť aj motív spočívajúci v skutočnej alebo domnelej sexuálnej orientácii a rodovej identite skupiny osôb alebo jednotlivca.

Poslanci odmietli aj návrh zákona o pomoci tehotným ženám z dielne OĽANO. Návrhom chceli vytvoriť podporné opatrenia pre tehotnú ženu v prípade hlavne neplánovaného tehotenstva. Navrhovali, aby zariadenie núdzového bývania mohli využívať aj tehotné matky, a to po dobu tehotenstva a troch rokov od pôrodu, ak sa o dieťa osobne starajú. Chceli tiež zaviesť nový príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, na ktorý by vznikal nárok v prípade, že by sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. Zákon mal tiež vytvoriť žene možnosť požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

