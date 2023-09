3 Galéria Zdroj: Mestská polícia Zvolen HRDINSKÝ čin okoloidúcich a mestských policajtov: Žene zabránili skočiť z mosta, FOTO V čase príchodu hliadky mestskej polície sa žena nachádzala za zábradlím, jeden z prítomných ju držal za ruky a kričal, že mu dochádzajú sily. 20. september 2023 Jakub Forgács Krimi

20. september 2023 Jakub Forgács Krimi

HRDINSKÝ čin okoloidúcich a mestských policajtov: Žene zabránili skočiť z mosta, FOTO

V čase príchodu hliadky mestskej polície sa žena nachádzala za zábradlím, jeden z prítomných ju držal za ruky a kričal, že mu dochádzajú sily.

Mestská polícia zasahovala na Dobronivskej ceste vo Zvolene, kde sa pokúsila 48-ročná žena ukončiť svoj život skokom z mosta. Mestská polícia o tom informovala na svojej webovej stránke.

„V tom jej zabránili okoloidúci, ktorí zároveň privolali políciu,“ uviedli mestskí policajti.

„V čase príchodu hliadky mestskej polície sa žena nachádzala za zábradlím, jeden z prítomných ju držal za ruky a kričal, že mu dochádzajú sily. Hliadka mestskej polície okamžite reagovala a ženu stiahla ponad zábradlie do bezpečia. V súčinnosti s hliadkou policajného zboru privolali rýchlu zdravotnú službu,“ dodali so slovami, že žena počas záchrany neutrpela žiadne zranenia a bola prevezená do nemocnice.

Zdroj: Mestská polícia Zvolen

