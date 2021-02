2. február 2021 Krimi Hrôza na farme pri Trnave: Niekto sa mal pokúsiť otráviť zvieratá

Trnavskí policajti vyšetrujú pokus o otrávenie domácich a hospodárskych zvierat. Na pozemku našli podozrivé krmivo.

Do ohrozenia života by sa dostalo 55 domácich a hospodárskych zvierat v Bukovej v okrese Trnava, ak by majitelia farmy neboli našli včas pohodené otrávené krmivo v bielej servítke. O náleze informovali políciu, uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

„Na prvý pohľad išlo o mäsovú zmes s primiešanými ružovými granulami. Neznámy páchateľ pravdepodobne k mäsu primiešal aj otravu. Policajti všetko zaistili a zašlú na skúmanie pracovníkom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy,“ uviedla Antalová. Zahynúť na otravu tak mohlo šesť mačiek, 40 sliepok a husí, tiež dva psy a somár.

„Vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin týrania zvierat v štádiu pokusu, za ktorý si môže páchateľ posedieť vo väzení až päť rokov. Na stotožnení osoby polícia intenzívne pracuje,“ doplnila hovorkyňa.

