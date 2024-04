Hrozí KATASTROFA? Drony zasiahli REAKTOR Záporožskej jadrovej elektrárne

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v nedeľu slovne odsúdil útok dronov, ktoré zasiahli jeden z reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na juhovýchode Ukrajiny. Takéto útoky podľa jeho slov výrazne zvyšujú riziko vážneho jadrového nešťastia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AP a DPA.

Grossi na sociálnej sieti X uviedol, že ochranný systém jedného z reaktorov bol zasiahnutý najmenej trikrát.

„Rázne žiadam tých, ktorí prijímajú vojenské rozhodnutia, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov narúšajúcich základné princípy, ktoré chránia jadrové zariadenia,“ uviedol. Išlo podľa jeho slov o prvý priamy zásah elektrárne od novembra 2022.

Vedenie Ruskom okupovanej ZAES v nedeľu hlásilo, že na komplex elektrárne zaútočili ukrajinské drony. Kyjev sa k tomuto obvineniu bezprostredne nevyjadril. Ruské vedenie ZAES priblížilo, že pri údere nedošlo k žiadnym kritickým škodám a úroveň radiácie v elektrárni bola v normále.

MAAE uviedla, že jej experti boli o dronovom útoku informovaní. Dodala, že „výbuch bol v súlade s pozorovaniami MAAE“. Zodpovednosť za útok však nikomu nepripísala. Ruská jadrová agentúry Rosatom neskôr v nedeľu uviedla, že počas útokov dronov utrpeli zranenia tri osoby.

Rusko okupuje ZAES takmer od začiatku invázie na Ukrajinu z februára 2022. Odvtedy je elektráreň sporadicky terčom ostreľovania. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ohrozovania bezpečnosti tohto zariadenia.

Šesť reaktorov tejto elektrárne je už niekoľko mesiacov odstavených. ZAES však potrebuje prísun elektrickej energie a kvalifikovaný personál na prevádzku chladiaceho systému a ďalších bezpečnostných prvkov, píše AP.

Foto: ilustračné

