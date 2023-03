Zdroj: TASR/AP Hrozí PREPÚŠŤANIE: Ak sa naplní tento scenár, v automobilke prídu o prácu TISÍCE ľudí! Des, čo i len pomyslieť... Reč je o svetovej automobilke, v ktorej zrušenie výroby menších áut znamenalo katastrofu. 19. marec 2023 han Zo zahraničia

V prípade zavedenia emisnej normy Euro 7 v jej dnešnej podobe by česká automobilka Škoda Auto musela zrušiť okolo 3000 pracovných miest a prestať vyrábať niektoré modely, varoval v nedeľu v televíznej diskusii člen predstavenstva Škody pre predaj a marketing Martin Jahn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Navrhovaná norma Euro 7, o ktorej krajiny EÚ a zákonodarcovia začnú rokovať tento rok, má sprísniť limity emisií škodlivých látok. Automobilky varujú, že nová norma by neúnosne zvýšila náklady na vývoj.

„Ak sa Euro 7 schváli v tejto podobe, pre Škodu Auto by to znamenalo, že musíme zatvoriť jeden závod, pretože by sme prestali vyrábať menšie modely – Fabia, Scala, Kamiq – to znamená, že by to zasiahlo minimálne 3000 pracovných miest,“ uviedol Jahn. V rámci celého dodávateľského reťazca v Česku by podľa neho mohlo prísť o prácu až 10.000 ľudí.

Na spomínané menšie modely pripadala v roku 2022 takmer tretina dodávok značky Škoda zákazníkom.

