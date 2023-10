Hrozná tragédia na ľade: Mladému hokejistovi prerezala korčuľa krk

Americký hokejista Adam Johnson prišiel o život počas sobotňajšieho zápasu britskej súťaže Challenge Cup. Protihráč mu korčuľou prerezal krk.

Nešťastie v nedeľu oficiálne potvrdil jeho klub The Nottingham Panthers. Americký útočník mal len 29 rokov. V minulosti hral aj za Pittsburgh Penguins.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q