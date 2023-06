HÚFY veriacich miera na Levočskú púť: Ako sú na MASU cestujúcich pripravené železnice?

Informoval o tom hovorca národného dopravcu Tomáš Kováč s tým, že spoje sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku.

„Vlaky nebudú zastavovať v Harichovciach ani v Levočských Lúkach a budú vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi na, respektíve od vlakov na hlavnom ťahu Košice – Žilina – Bratislava,“ uviedol hovorca.

Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Cestujúci si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach alebo u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku ZSSK.

V stanici Levoča bude pokladnica výnimočne otvorená v sobotu v čase od 11. do 19. hodiny a v nedeľu od 7. do 15. hodiny. Kontrola cestovných dokladov bude už pri nástupe do vlaku, respektíve vo vlaku.