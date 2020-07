3. júl 2020 Eva Mikulová Regióny Hrôza! Isté skupiny obyvateľov devastujú košické jazero a znepríjemňujú pobyt rekreantom, FOTO

Starostka mestskej časti Nad jazerom Lenka Kovačevičová apeluje na občanov, aby neprispôsobivé osoby ihneď hlásili na políciu.

4 Galéria

Košické jazero je obľúbeným miestom návštevníkov. Príjemne sa tu môžu zrelaxovať, zaplávať si a venovať sa rôznym športom. Žiaľ, v posledných rokoch, odkedy sa neplatí do areálu jazera vstupné, začali sem chodiť rôzni neprispôsobiví občania.

Robia smetisko, sú hluční

„Týchto neprispôsobivých krikom a chovaním odpudzujucich ľudí nemá kto brzdiť. Naše krásne prostredie postupne na prístupových bodoch k vodnej hladine blokujú oni, aby sa tu "zrekreovali“ a nechali hlučnú a takmer vždy špinavú spomienku (plienky, obaly od lacného občerstvenia, handry, prasknuté nafukovačky.. ). So sebou si vodia psov, ktorí sú bez obojkov, a nekontrolovateľne sa túlajú," posťažoval sa na sociálnej sieti Košičan Dávid Kaško, ktorý pripojil i fotky.

„Vidím, ako bežní občania ideme od nich bokom, a to nie preto, žeby sme sa báli iba prenosu COVID-19… Títo ľudia sa nevedia správať. Nosia sem odpadky poburujú ľudí, čo dbáme na kultúrne správanie v spoločnosti a postupne nás vytláčajú z tejto krásnej oblasti,“ pohoršene opisuje občan situáciu.

Jeho príspevok okamžite podporili ďalší Košičania, ktorí majú s týmito skupinami ľudí tiež zlé skúsenosti.

Na jazere budú hliadky

Na podnet občana reagovala i starostka MČ Košice – Nad jazerom Lenka Kovačevičová: „Hliadka Mestskej polície (MsP) chodí niekoľko krát do dňa na obchôdzku aj do rekreačnej lokality. Majú to v harmonograme na celé leto. Ak tam nie sú vtedy, keď sú tam neprispôsobiví občania, tak prosím všetkých, aby podozrivé osoby, ktoré konajú v rozpore so zákonom nahlásili na čísle 159. Hliadka MsP príde do niekoľkých minút a výkažu ich.“

Ako dodala, už od piatku 3. júla bude na jazere dávať pozor na poriadok aj stála hliadka mestskej časti.

„My žiadnym občanom vstup do areálu zakázať nemôžeme, ale všetci musia dodržiavať prevádzkový poriadok a správať sa v súlade so zákonom,“ dodáva starostka.

Areál okolo jazera je voľne prístupný už niekoľko rokov. Vstupné sa nevyberá.

Zdroj: Dnes24.sk