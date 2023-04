Zdroj: YouTube.com/Branči Kováč Je oblievačka domáce NÁSILIE? Slovenskí raperi prekvapili kontroverzným KLIPOM Akonáhle ako nový song s klipom uzrel svetlo sveta, vyvolal búrlivé reakcie. Nečudo, trojica raperov vytiahla citlivú tému. 6. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

6. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Je oblievačka domáce NÁSILIE? Slovenskí raperi prekvapili kontroverzným KLIPOM Akonáhle ako nový song s klipom uzrel svetlo sveta, vyvolal búrlivé reakcie. Nečudo, trojica raperov vytiahla citlivú tému.

„Či sa ti to páči, dievča, alebo aj nie, prinášame tradičné domáce násilie,“ odznieva v refréne najnovšieho hudobného počinu, ktorý vyvolal búrlivé reakcie.

Prekvapivé zábery

Reč je o piesni s názvom Šibi Yo, za ktorou stoja raperi Vec, Zverina a Supa. Trojica so skladbou aj videoklipom vyšla tesne pred sviatkami, a nie náhodou. Text aj klip prinášajú kritický pohľad na tradičné veľkonočné zvyky Slovákov. Dotýkajú sa tém nadmerného „sviatočného“ pitia alkoholu a oblievačiek a šibačiek, o ktoré ženy v skutočnosti nestoja.

„Rumázgaj dievča, no zabudni na útek. Bude aj korbáč, ale najprv bude kúpeľ,“ rapuje Vec, zatiaľ čo sa pozeráme na drsné zábery.

V klipe si zahrali herečky Kristína Tormová a Zuzana Porubjaková a komička Simona Salátová. Na aktérky, ktoré sa netvária nadšene, sa v spomalených záberoch rútia vedrá vody, niekto ich nasilu ťahá za ruky a sú tiež obhadzované vajíčkami. Ešte na začiatku songu zaznie aj hlas legendárnej Zuzany Kronerovej, ktorá povie: „Daj si nedeľné nohavice, nie že si dáš rifle!“

Rôzne ohlasy

A ako už to pri kontroverzných témach býva, veľmi rýchlo sa vyformovali dva tábory. Zatiaľ čo mnohí Slováci myšlienku songu oceňujú, niektorí to vidia inak.

„Fantastické! V mene žien vám veľmi pekne ďakujem, že ste týmto zvykom nastavili zrkadlo,“ komentovala klip na YouTube Marika a ďalšia komentujúca jej dáva za pravdu: „Trafili ste klinec po hlavičke, jak sa hovorí. Ženy ďakujú!“

Takýto názor ale nezdieľajú všetci. Viacerí komentujúci poukázali na to, že dodržať tradície sa dá aj citlivo a nenásilne. Interpreti podľa nich preháňajú a hádžu všetkých mužov do jedného vreca.

„Veľké sklamanie pre mňa. Veľká noc je nádherný sviatok. Kde je napísané, že treba ženy ud*bať korbáčom do nepríčetna a obliať dvoma kýbľami vody. Všetko sa dá rozumne, má to úplne iné korene a iný význam, ako to popisujete,“ myslí si komentujúci z druhého tábora.

Či klip odráža krutú realitu slovenských zvyklostí, alebo to umelci prehnali, necháme na vás. Všetci sa ale zrejme zhodnú na tom, že ak je niekomu niečo nepríjemné, nemali by sme ho tomu vystavovať.

