25. jún 2023 TOS Lifestyle Jedávate NEUMYTÉ jahody? Záchranár ukázal, aké FATÁLNE následky to môže mať! Sladké jahody sú veľkým lákadlom a sezóna je v plnom prúde. Dávate si ich bez umytia rovno v záhrade alebo cestou z trhoviska? Môže sa vám to vypomstiť.

Poľský záchranár Janek šíri na Instagrame osvetu, akých vecí sa vyvarovať, resp. ako správne žiť tak, aby ste znížili pravdepodobnosť, že aj k vám raz dorazí sanitka s majákmi. Má pritom až 130-tisíc sledovateľov.

Larvocysty v mozgu

V jednom z najnovších príspevkov upozorňuje na neumyté jahody, keďže je práve ich sezóna. Zdieľal pritom snímku z magnetickej rezonancie mozgu muža, ktorý skončil v nemocnici kvôli silným bolestiam hlavy. Zvýraznil štruktúry, ktoré by sa na snímke nemali nachádzať. Podľa jeho slov sú to s najväčšou pravdepodobnosťou takzvané larvocysty. „Pacient počas hospitalizácie zomrel, pravdepodobne v dôsledku prasknutia jednej z takýchto cýst,“ uviedol záchranár.

Larvocysty sa v mozgu neobjavia len tak náhodou, je za tým pásomnica, na Slovensku nazývaná líščia, keďže práve líšky sú jej najčastejším hostiteľom. Takmer každá tretia. Tieto pásomnice spôsobujú ochorenie echinokokóza, ktoré je mimoriadne nebezpečné.

Cez črevo sa prevŕta

„Pásomnica žije v ich črevách a spolu s líščím trusom sa dostávajú do okolia tisíce vajíčok. Tie zaschnú a vetrom či vodou sa šíria. Ak zjete neumytý lesný plod, napijete sa z horského prameňa alebo si neumyjete ruky po práci v záhradke, do ktorej sa potenciálne dostala líška, môžete sa nakaziť,“ vysvetlila pre web Preventivne.sk Martina Miterpáková z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach.

Podľa odborníčok, keď človek prehltne vajíčko, dostáva sa do tenkého čreva. Larvička sa neskôr prevŕta cez stenu čreva a dostane sa do krvného obehu. "Krvou je zanášaná ďalej rovno do pečene,“ približuje Daniela Antolová, taktiež z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Parazit sa v pečeni zachytí a pomaly rastie, pričom vytvára cystický útvar. Kým si človek niečo všimne, môže ubehnúť aj päť až pätnásť rokov.

Nepodceňujte umývanie

„Najčastejšie sa larvocysta vyvíja v pečeni, ale pacient môže mať lézie aj v pľúcach, mozgu, kostiach, či iných orgánoch,“ doplnila M. Miterpáková.

Aj keď záchranár Janek si vybral jahody kvôli ich aktuálnosti, potenciálne nebezpečné tak môže byť všetko, čo konzumujete a mohla sa v blízkosti toho objaviť líška, ale aj iný mäsožravec. Či už ide priamo o vašu záhradu alebo nakupujete na trhovisku či v obchode.

Aj keď je echinokokóza zaznamenávaná na Slovensku len veľmi ojedinele, netreba to podceňovať a nezabúdajte si zeleninu a ovocie pred konzumáciou umyť.

