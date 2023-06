Joe Biden SPADOL priamo na pódiu: Dav stíchol, dvíhali ho niekoľkí ochrankári, VIDEO

Americký prezident Joe Biden spôsobil rozruch, keď kamery na podujatí v Colorade zachytili jeho pád priamo na pódiu. Podľa BBC sa tak stalo pri odovzdávaní diplomov na promócii americkej akadémie vzdušných, kde Biden vystúpil.

Na videu vidieť, ako Biden v dobrej nálade, v obleku a šiltovke, vstupuje na pódium. Spraví však sotva pár krokov a rúti sa k zemi. Dav spozornie a duchaprítomní ochrankári sa okamžite rozbehnú a hlavu štátu dvíhajú na nohy.

Samotný prezident vraj vzal incident s humorom a zabavil sa na vlastný účet.

To the ignorant people who are calling for President Joe Biden to be removed from office via the 25th Amendment because he tripped, here is a reminder that Franklin D. Roosevelt was confined to a wheelchair for his presidency.



Old people fall.

Young people fall.

Smart people… pic.twitter.com/iOwTELPVZo