26. apríl 2021 Tlačové správy Juniori si priazeň Petry Vlhovej vážia! Nie je žiadnym prekvapením, že fenomenálna Petra Vlhová sa po zisku veľkého krištáľového glóbusu stala už po druhýkrát víťazkou televíznej ankety Niké Športovec mesiaca. Najlepšia lyžiarka sveta obhájila prestížny honor z januára a opäť využila veľkorysú ponuku spoločnosti Niké.

Peťa si mohla vybrať, kto na základe jej výberu získa štedrý grant 5.000 eur prostredníctvom špeciálneho projektu na pomoc slovenským športovcom, športovým klubom či zväzom s názvom Fond pre budúcnosť športu. V marci sa tak z podpory teší Zväz slovenského lyžovania. Aj, ale nielen, o ňom porozpráva jeho viceprezident Ladislav Smoleň.

Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že si vás vybrala Petra a vy aj vďaka tomuto kroku získavate finančnú podporu z Fondu pre budúcnosť športu?

Pomoc si vysoko vážime. Pre Zväz slovenského lyžovania je možnosť vytvárať podmienky pre slovenské lyžovanie veľkou výzvou. Spolupráca s Petrou Vlhovou môže viesť ku dlhodobo udržateľnému konečnému úspechu.

Petra vám v spolupráci s Niké podala pomocnú ruku. Ako na oplátku podporujete najlepšiu lyžiarku sveta?

Petra prvýkrát vo svojej lyžiarskej kariére cíti, že má za sebou Zväz, ktorý je ochotný a schopný aj pre takú športovú hviezdu akou je ona vytvoriť uspokojivé podmienky. Mám za to, že v ideálnom svete by to nejak takto malo fungovať.

Viete už upresniť, pre koho je grant určený?

Petra sama určila komu pôjde podpora a to, samozrejme rešpektujeme. Vybrala si juniorský tím, ktorý v tejto sezóne urobil výkonnostný rast. Zdieľam Petrin názor, že si to zaslúžia.

Na čo bude grant využitý?

Grant bude využitý na čo najlepšiu prípravu na novú lyžiarsku sezónu 2021/2022 pre spomínaných juniorských reprezentantov. Finančne to nie je jednoduchá záležitosť.

Ako vnímali zisk podpory samotní lyžiari?

Obrovská radosť a určite aj prekvapenie. Nakoľko takéto peniaze, tzn. podpora resp. sponzoring od významného partnera iného pretekára tu nikdy nebola. Dnes sa deje v lyžiarskom hnutí veľké množstvo zmien a takáto novinka podporí našu snahu o zmenu. Ľudia akoby zabudli na dobré veci a takýmto signálom si to určite radi pripomenú.

Nemusíme sa ani pýtať, či ste sledovali jednotlivé preteky Svetového pohára. Ako hodnotíte výkony Petry, ktorá si neraz musela siahnuť na dno svojich síl?

Považujem zjazdové lyžovanie za jedno z najnáročnejších športových disciplín. Ťažko nájsť špecifický výraz, ale je to úspech, o ktorom snívajú tisícky športovcov. V histórii ženského lyžovania sa to podarilo len 32 ženám. Petra svojim víťazstvom už dnes patrí medzi hviezdy tohto úzkeho klubu a legendy lyžovania v svetovom meradle.

Má niekto z nastupujúcich lyžiarov našliapnuté k tomu, aby v blízkej dobe patril k svetovej špičke, prípadne aspoň sčasti prekonal úspech Petry?

Šport je nevyspytateľný. Veľmi veľa faktorov rozhoduje o konečnom úspechu či neúspechu a lyžovanie okrem toho, že je veľmi náročné po športovej a časovej stránke, patrí medzi najdrahšie športy. Zväz slovenského lyžovania stavia na podpore detí a mládeže, kde sa napríklad medzi dievčatami črtá niekoľko výrazných talentov. Môžem spomenúť mená ako Rebeka Jančová, Sofia Polak či Ella Hrbáňová.

Medzi chlapcami sú to Adam Lasok, Filip a Timo Botkovci, Filip Baláž, Robo Ruffíni, Ján Sanitrár, či David Mažgut. Pri ideálnej konštelácií a v spolupráci s klubmi dokážeme vytvoriť adekvátne podmienky a veriť v úspech. Či to bude úspech až taký, aký dosiahla Petra, je dnes ťažko hovoriť. Dokáže však motivovať pretekárov k lepším výsledkom.

Ako vidíte budúcnosť slovenského lyžovania?

Zväz slovenského lyžovania sa dnes nachádza vo výnimočnej situácii. Nielenže máme najlepšiu lyžiarku na svete, ale máme jedinečnú možnosť otočiť kormidlo dejín a spôsob fungovania v lyžiarskom hnutí. Sme presvedčení, že zmena je jedinou možnosťou ako lyžovanie u nás posunúť vpred a vychovať možných nasledovníkov Petry Vlhovej.

Poznáte Fond pre budúcnosť športu? Ako vnímate podporu Niké smerom k talentom?

Áno, poznám a je to veľmi potešujúce, keď nešportová organizácia, aj keď sa jej činnosť dotýka športu sama od seba vníma potrebu podpory talentov u nás. Kiež by bolo viac takto vnímajúcich spoločností. Úprimná vďaka spoločnosti NIKÉ.

Titulná FOTO: Ján Sanitár, člen Zväzu a reprezentant Slovenska v zjazdovom lyžovaní do 21 rokov

