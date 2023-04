Zdroj: TASR/Michal Svítok Kadetka Miška z policajnej akadémie je doma: Inštruktora, ktorý ju postrelil, NECHCE vidieť! Študentku, ktorú v marci postrelili na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave, už prepustili z nemocnice. Čo prezradila k nešťastnému incidentu? 6. apríl 2023 han Správy Zo Slovenska

6. apríl 2023 han Správy Zo Slovenska Kadetka Miška z policajnej akadémie je doma: Inštruktora, ktorý ju postrelil, NECHCE vidieť! Študentku, ktorú v marci postrelili na Akadémii Policajného zboru (PZ) v Bratislave, už prepustili z nemocnice. Čo prezradila k nešťastnému incidentu?

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.

„Pacientka bola v pondelok (3. 4.) prepustená z Univerzitnej nemocnice Bratislava,“ uviedla pre TASR Kliská.

Študentku prvého ročníka postrelil inštruktor počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16.00 h v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. So zraneniami ju previezli do nemocnice.

Polícia začala vo veci trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví.

Slová postrelenej

Postrelená kadetka Miška poskytla TV Markíza exkluzívny rozhovor. Ako uvádza portál tvnoviny.sk, na všetko z incidentu si spomína. V ten deň dostala zápočet a potom sa odohralo to, na čo by najradšej zabudla. „Spomínam si, že tam ma prebrali asi po dvoch dňoch a pamätám si, že som proste ležala na posteli a nevedela som pohnúť nohami. Že som bola iba v bolestiach a nemohla som sa hýbať,“ povedala kadetka.

Podľa jej slov ju bolelo celé telo. „Chrbát, nohy som si necítila, vlastne jediné, čo som vedela, bolo rukami hýbať a aj tie som mala také opuchnuté, slabučké,“ potvrdila.

Aj z ďalších viet mladej kadetky mrazí: „Neprajem to nikomu na svete, ani najväčšiemu nepriateľovi. Len to slovo, keď vám povedia, že áro, tak všeličo sa vám preháňa hlavou. Už som vedela, že nie je asi dobre."

Poslal jej list

Ako uviedol portál TV Markíza, Inštruktor Vladimir Šeparnev, ktorý ju postrelil, napísal a poslal Miške list. Ako však samotná kadetka priznala, odvtedy sa s ním nestretla a ani to nemá v pláne. „Neexistuje podľa jej slov totiž nič, čo by mohlo ospravedlniť to, čo sa stalo,“ uzavreli tvnoviny.sk.

FOTO: ilustračné

