Kancelárie po celom svete ostali OCHROMENÉ: Zasiahol ich VÝPADOK dôležitých služieb!

V stredu (25. januára) ráno sa kancelárski pracovníci prebudili do nočnej mory. Viaceré služby technologického giganta Microsoft zasiahli výpadky.

Nefunguje tak napríklad globálne rozšírená komunikačná platforma Microsoft Teams, prostredníctvom ktorej komunikujú stovky tisíc zamestnancov spoločností po celom svete.

Bez odozvy sú aj viaceré služby e-mailového klienta Outlook a problémy má aj online obchod Microsoft Store.

O tom, že ide o globálny problém, svedčia aj tisíce hlásení o poruchách, ktoré pribúdajú na webe downdetector.com.

K problémom sa vyjadrila aj samotná spoločnosť. Microsoft eviduje problémy ovplyvňujúce viaceré služby Microsoft 365: ”Identifikovali sme potenciálny problém so sieťou a kontrolujeme telemetriu, aby sme určili ďalšie kroky na riešenie problémov.”

