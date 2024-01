17. január 2024 Zo Slovenska Katastrofálne podmienky a NÁSILIE: Deti žijú v polepšovniach horšie ako v BASE! Previerky Generálnej prokuratúry odhalili šokujúce podmienky, v ktorých žijú deti umiestnené do reedukačných centier.

Reedukačné centrá neplnia podľa zistení Generálnej prokuratúry (GP) SR svoj účel a nepredstavujú pre deti ani bezpečné miesto, kde by boli dodržiavané ich práva. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová v súvislosti s previerkami, ktoré Generálna prokuratúra SR v minulom roku vykonala v reedukačných centrách.

Porušovanie práv a sexuálne násilie

GP považuje za alarmujúci aj stav, ktorý umožňuje, aby sa dieťa v reedukačnom centre stalo obeťou sexuálneho násilia alebo iného protiprávneho konania, a to dokonca opakovane.

„Nemenej alarmujúcimi sú zistenia o rozsahu porušovania práv a zásahoch do osobnej slobody detí, ku ktorým dochádza v reedukačných centrách,“ informovala hovorkyňa s tým, že podľa zistení GP sú maloletým deťom v reedukačných centrách vo viacerých oblastiach poskytované práva v menšom rozsahu než odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.

Závažné nedostatky zistila GP aj v hygienických, priestorových a materiálno-technických podmienkach reedukačných centier, ktoré nezodpovedali ani minimálnym požiadavkám vyplývajúcim z právnej úpravy.

Bez teplej vody

„Ako neakceptovateľné generálna prokuratúra hodnotí, že v niektorých reedukačných centrách izby detí nedosahovali ani len požadovanú minimálnu výmeru a ako reedukačné centrá sú prevádzkované aj zariadenia, v ktorých deti nemajú pri osobnej hygiene zabezpečený prívod teplej vody,“ priblížila Drobová.

GP preto považuje za nevyhnutnú systémovú zmenu činnosti reedukačných centier vrátane prehodnotenia ich priestorového a personálneho zabezpečenia. Tiež sa rozhodla v tejto súvislosti iniciovať stretnutie s kompetentnými orgánmi 18. januára.

Chcú iniciovať prieskum

Poslanci Národnej rady (NR) SR z KDH Martina Holečková a Ján Horecký chcú iniciovať poslanecký prieskum v reedukačných zariadeniach. Reagovali tak na zistenia Generálnej prokuratúry (GP) SR o závažnom porušovaní ľudských práv detí v centrách.

Iniciujú aj mimoriadne zasadnutie výborov pre sociálne veci a pre školstvo.

„Správa generálnej prokuratúry pôsobí hrozivo, a preto chceme iniciovať poslanecký prieskum v reedukačných centrách, aby sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť, v akých podmienkach žijú naše deti. Je alarmujúce, že generálna prokuratúra našla pochybenie v každom z 13 reedukačných centier,“ skonštatovala Holečková. Dodala, že na mimoriadnom výbore pre sociálne veci sa chcú pýtať ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a vedenia GP, aké sú plány na riešenie situácie a zabezpečenie nápravy.

Horecký chce, aby na rokovanie školského výboru prišiel aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). „Budem od ministra požadovať jasné stanovisko, ako sa k tomuto problému postaví. Situácia je naozaj vážna a zodpovední si musia prestať zakrývať oči a musia začať konať,“ podčiarkol Horecký.

Aké riešenia navrhujú?

Situáciu v reedukačných centrách kritizovala aj opozičná SaS. Poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) apeluje na riadnu diskusiu a hľadanie riešenia, prípadne aj na legislatívnej úrovni. Zdôraznila potrebu zapojiť do procesu v reedukačných centrách aj rodičov.

Cestu vidí aj v prípadnej zmene zriaďovateľa zo štátu napríklad na vyššie územné celky, čím by sa podľa nej mohol posilniť dialóg centier s rodičmi a ďalšími organizáciami. Poslanec Vladimír Ledecký (SaS) dodal, že deti v reedukačných centrách často pochádzajú z rodín so silnými patologickými prvkami. Preto s nimi treba pracovať, aby sa deti vracali z centier do lepšieho prostredia.

Vystúpenie Žilinku

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka požiadal v súvislosti so zisteniami o porušení práv maloletých v špeciálnych zariadeniach o vystúpenie v pléne Národnej rady (NR) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.

Žilinka zároveň doručil v stredu predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD) materiál, ktorým GP SR zhodnotila stav zákonnosti v reedukačných centrách. Podľa Žilinku ide o mimoriadne vážne a rozsiahle poznatky.

Ako to vyzeralo počas previerok Generálnej prokuratúry SR v reedukačných centrách si môžete pozrieť v našej galérii!

