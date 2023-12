30. december 2023 Magazín Ona Košičanka Michaela dala výpoveď v korporáte a plní si detský sen. Zariaďuje unikátne interiéry Napadlo vám niekedy dať v práci výpoveď, zbaviť sa otravného šéfa a začať svoj vlastný biznis? Mnohí z nás váhajú a boja sa začať niečo nové hlavne z dôvodu obavy o udržateľnosť svojho príjmu. Michaela to riskla a po rokoch tvrdej práce svoje rozhodnutie neľutuje.

Vďaka jej originálnemu vnímaniu sa stala úspešnou dizajnérkou so zaujímavými zákazkami. Začiatky vôbec neboli jednoduché. „Rozhodne to nebola prechádzka ružovou záhradou,“ hovorí. „Ak však máte niečo v sebe a žijete tým odmalička, viete, čo vás baví a ste cieľavedomí a trpezliví, ste odsúdení na úspech,“ dodáva jedným dychom Michaela.

Z detskej izby k navrhovaniu interiérov

Jej príbeh začal v detstve, keď už ako malá rada premiestňovala nábytok, maľovala steny a vyhlasovala, že keď bude veľká, chce stavať domy, alebo navrhovať oblečenie.

Rodičia to však videli inak a Michaela po skončení školy išla študovať ekonómiu a financie.

Roky ju táto práca živila, ale nenapĺňala. Vo voľnom čase radila kamarátkam a známym, ktorí si kupovali nový byt či dom. Pomáhala im so zariaďovaním interiéru, výberom kuchynskej linky, či vzoru tapiet na steny.

Nakoľko bola šikovná a nič za to nechcela, počet záujemcov o jej radu stúpal geometrickým radom. Až raz, keď bolo kamarátskych rád viac ako voľného času, keď prechádzala plynule z práce do „práce“, uvedomila si, že by ju navrhovanie interiérov mohlo aj uživiť.

„No nebolo to celkom ľahké rozhodnutie, nakoľko som musela vyjsť z komfortnej zóny a robiť to naplno bolo zrazu iné, ako keď to bolo iba hobby.“

Prvá referencia

Michaela sa tak zrazu ocitla v situácii, kedy musela skĺbiť rolu matky, manželky a podnikateľky, musela prevziať zodpovednosť, naučiť sa paralelne riešiť nielen samotný návrh a dizajn, ale aj komunikovať so zákazníkom, porozumieť jeho potrebám, vopred nastavovať rozpočty, kalkulácie a cenotvorbu.

Netrvalo dlho a prišla ponuka na prvú dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej mala zariadiť viacero nehnuteľností za jeden rok. Zákazka vyžadovala prijať ľudí do tímu, delegovať na nich úlohy, ale aj stále zodpovedať za celý proces realizácie až po odovzdanie. Podarilo sa, zákazník bol spokojný, Michaela unavená, ale s prvou významnou referenciou na svoju prácu.

Dizajnové štúdio 3interier

Odvtedy sa zákazky začali hromadiť a dnes Michaela Fejková hravo zvláda procesovať viac realizácii súčasne. K návrhom bytových interiérov sa pridali návrhy a realizácie domov, komerčných priestorov, hotelov, prevádzok a veľké administratívne budovy. Okrem interiérov navrhuje Miškina firma 3interier už aj krásne exteriéry.

Pri každej realizácii je samozrejmosťou vizualizácia a technická dokumentácia. Pre klientov, ktorí nemajú časť riešiť dohľad, management a koordináciu pri realizáciách, robí 3interier aj realizácie na kľúč, kde klient ešte pred začiatkom realizácie vie, koľko ho to bude stáť.

A ktorými projektami sa 3interier môže pochváliť?

„Rekonštruovali sme aj dom aj byt riaditeľovi Múzea Andyho Warhola, najväčším developerom v Košiciach sme robili viaceré nehnuteľnosti, ako aj ich kancelárie, spolupodieľali sme sa aj na krásnej administratívnej budove Bastion v Košiciach, robili sme viacero prevádzok v Košiciach, ako aj mimo Košíc. Navrhovali sme aj kaviareň vo Viedni, recepciu hotela v Egypte, ako aj rôzne Penthousy a aj vzorové byty pre developerov.“

„Milujem hlavne ak klient nám dá voľnu ruku a samozrejme ak nás veľmi neobmedzuje rozpočet :) No samozrejme vážime si aj klientov, kde je nízky rozpočet a berieme to tiež ako výzvu a snažíme sa vyhrať s priestorom, aby vyzeral tiež suprovo a mal woow efekt.“

„Navrhovali sme aj obľúbený podnik pri letisku Pilot bar, ako aj krásny salón v Optime, prevádzku Abraka, ako aj kaviareň vo veži v Optime. No za tie roky sa naozaj vyzbieralo toho neúrekom a každá zákazka má čosi do seba.“

A ako pre Dnes24 Michaela dodala na záver: „Aj keď som Fejková, snažím sa byť originálna :))))))“

