Zdroj: TASR/AP , Unsplash.com Krásne slnečné počasie už o pár dní SKONČÍ: Pripravte sa na NEPRÍJEMNÚ zmenu Užívate si príjemné slnečné počasie? Nepotešíme vás! Už onedlho sa to všetko zmení. 10. september 2023 Zo Slovenska

10. september 2023 Zo Slovenska Krásne slnečné počasie už o pár dní SKONČÍ: Pripravte sa na NEPRÍJEMNÚ zmenu Užívate si príjemné slnečné počasie? Nepotešíme vás! Už onedlho sa to všetko zmení.

Posledné dni na Slovensku patria stabilnému slnečnému počasiu s príjemnými teplotami. Tento víkend dokonca priniesol na viaceré miesta tropické horúčavy. Kým v sobotu sa teploty dostali na hranicu +30 °C, v nedeľu by mohli dosiahnuť až +32 °C.

Podobné počasie si budeme užívať ešte niekoľko dní, no v priebehu týždňa sa budeme musieť pripraviť na výraznú zmenu.

Teplé počasie totiž podľa iMeteo.sk vyvrcholí v utorok: „Podľa aktuálnych predpovedí to vyzerá tak, že k zmene počasia dôjde v stredu počas dňa. Zatiaľ, čo dopoludnia bude ešte panovať prevažne slnečné a teplé počasie, v dôsledku čoho sa bude prehrievať vzduch, tak popoludní a večer nám hrozia prvé výrazné búrky.“

Pripravte sa na poriadne búrky

Búrky by sa na naše územie mali prihnať od západu z Rakúska a Česka. Stabilné slnečné počasie by tak malo vydržať už iba do stredy dopoludnia.

„Priženú sa búrky, ktoré by sa následne mali presúvať cez naše územie smerom k východu. Veľmi búrlivo by malo byť v noci zo stredy na štvrtok a následne počas štvrtka. Ako to presne bude s búrkami bude jasnejšie až na začiatku budúceho týždňa. Vieme však s istotou povedať dnes to, že v strede týždňa skončí aktuálne slnečné počasie. Netreba však zúfať, po vlne búrok to zas také zlé v nasledujúcich dňoch nebude,“ píše iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk