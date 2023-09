Zdroj: Unsplash.com KEDY na Slovensku napadne prvý sneh? Milovníkov zimy nové predpovede NEPOTEŠIA Svetlo sveta uzreli prvé predpovede, ktoré odhaľujú, kedy a koľko snehu môžeme na Slovensku očakávať. 8. september 2023 Zo Slovenska

Aktuálne sa na Slovensko vrátilo príjemné slnečné počasie, no vo vzduchu už cítiť zmenu. Dni sa postupne skracujú a rána bývajú čoraz chladnejšie.

Prvé predpovede

Prichádzajúca jeseň prinesie stále nižšie teploty a postupne nás tak pripraví na zimu. Svetlo sveta už uzreli prvé dlhodobé prognózy, ktoré odhaľujú, ako by mohli vyzerať zimné mesiace. Pripravili ich uznávané spoločnosti ECMWF a UKMO, ktoré sa považujú za najpresnejšie ohľadom dlhodobých prognóz.

Akú zimu môžeme podľa týchto modelov očakávať v Európe?

Koľko snehu nás čaká?

„Čo sa týka predpovedi sneženia, ECMWF je najčastejšie používaným a veľmi uznávaným systémom sezónnych predpovedí. Pri pohľade na priemernú prognózu počas obdobia november − december − január vidíme slabú predpoveď sneženia. Na väčšine kontinentu bude podľa predpovedí menej snežiť ako zvyčajne, s výnimkou alpského regiónu a časti Škandinávie,“ informuje portál iMeteo.sk.

Pri bližšom skúmaní zistíme, že november by mal byť bez snehu. V decembri by malo nasnežiť v oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, no ani tam veľa snehu ešte nebude. Na zrážky a nízke teploty by mal byť bohatý až január. V tomto mesiaci by už malo byť snehu oveľa viac.

A ako to vidí dlhodobá prognóza britského UKMO? „November bude podľa modelu UKMO nadpriemerne teplý, avšak december prinesie mierny sneh do centrálnej oblasti Slovenska. Január bude podľa tohto modelu bohatý na snehové zrážky, pričom snežiť by mohlo na celom území Slovenska,“ píše portál iMeteo.sk.

Rozdiely v predpovediach

Oba modely sa tak zhodli na to, že november bude ešte nadpriemerne teplý a bez snehu, pričom najchladnejším mesiacom s výraznou nádielkou bude január.

„Kým však model ECMWF predpokladá sneh iba v centrálnej časti Slovenska, model UKMO predvída sneh na celom území Slovenska. V priemere však obe prognózy avizujú, že tohtoročná zima bude v porovnaní s dlhodobým priemerom teplejšia a snehu bude menej,“ dodáva portál.

Tieto predpovede sú však v rozpore s tvrdením amerického meteorológa Davida Dilleyho, ktorý očakáva, že na Európu môže udrieť najtuhšia zima za posledných 40 rokov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk