9. marec 2024 Tlačové správy Krasokorčuľovanie nie sú len ladné pohyby, úsmev a krásne šaty Slová ako snehové záveje, treskúca zima, či zimná krajinka sme v nedávno skončenom „jarnom“ februári ani nepočuli. Schlaďme sa aspoň článkom o odmenenej krasokorčuliarke Eme Doboszovej, dvojnásobnej majsterke v mládežníckych kategóriách a dvojnásobnej seniorskej majsterke Slovenska.

Emócie, detaily a umenie

Slová 20-ročnej Emy nie sú v nadpise náhodou. Použila ich v úvode videa, s ktorým sa prihlásila do Fondu pre budúcnosť športu, a takmer do bodky opísala o čom je krasokorčuľovanie. Dokončime teda najprv jej myšlienku. „Krasokorčuľovanie je najmä drina! Je možnosť sebarealizácie a do života dáva aj mnoho disciplíny, dôslednosti a férovosti. Ak by som ho mala opísať v skratke, tak by som použila slová Emócie, Detaily a Umenie.“

Nedalo nám to a na taje krasokorčuľovania sme chceli ešte viac zaostriť. Nezamýšľali ste sa napríklad nad tým, ako jeho aktéri zvládajú ustáť toľko piruet a otočiek? Väčšina z nás padne azda po dvoch a nie po niekoľkých za sebou. „Už sme zvyknutí. My takéto piruety v podstate ani nevnímame, berieme ich ako niečo prirodzené. Počas nich sa akurát snažíme sústrediť na určitý bod kvôli počítaniu otočiek.“ Talizmanom študentky fyzioterapie je plyšová chobotnica, ale slušný podnet na zamyslenie dala v prípade rituálov. „Snažím sa nemať ani jeden. Samozrejme, vždy je potrebné sa napríklad rozcvičiť, ale myslím si, že rituály zbytočne zväzujú a môžu športovca skôr rozladiť.“

Krasokorčuľovaním viem vyjadriť všetky emócie aj bez slov

Dvojnásobná majsterka v mládežníckych kategóriách, dvojnásobná seniorská majsterka Slovenska a účastníčka EYOF, ME aj MS napriek pozitívnemu mysleniu neprechádza najlepším obdobím. „Mám za sebou ťažšiu sezónu, v ktorej ma neobišlo zranenie. Po týždňoch liečenia som si opäť musela zvykať na záťaž, či skoky. Aby toho nebolo málo, tak mi po zranení, na rozdiel od predošlého roku, nevyšla ani kvalifikácia na MS.“ Ema Doboszová však nie je športovkyňa, ktorá by sa nechala len tak odradiť. Naďalej chce rozdávať radosť aj energiu navôkol a jej sen je tiež absolútne jasný. „Kvalifikovať sa na OH. Ani potom, čo som sa nedostala na MS, nepovažujem tento cieľ za nereálny. Musím však byť psychicky odolná a jednoducho byť lepšia ako konkurencia.“

Ani omylom nemá všetko nalinajkované, ale vie, čo chce. Napríklad aj po športovej kariére. „Ku trénerstvu ma to neláka, ale rada by som zostala pri krasokorčuľovaní, ktoré je mojim životom. Milujem, že ním viem vyjadriť všetky emócie aj bez slov. Pri ňom by sa mi mohlo podariť zostať napríklad cez fyzioterapiu.“ Teraz sú však prioritou ladné pohyby na lade a grant z Fondu pre budúcnosť športu s nimi pomôže uhradením časti nákladov v tréningovom procese, či s kostýmami.

Zapojiť sa do Fondu môžete aj vy!

Trúfate si aj vy zaujať nás vašim športovým príbehom? Veríme, že áno. Zoberte si túto výzvu ako súťaž a DNA vám nedovolí neuspieť. Už sa tešíme na vaše video na www.nikefondsportu.sk.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu