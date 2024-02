20. február 2024 TOS Lifestyle Krv sa z nej doslova liala: Žene rozrezali nohu lacné topánky z TEMU! Kvôli topánkam z Temu skončila žena v nemocnici. Ako na toto reaguje čínsky e-shop?

Účet v nemocnici na vyše 2-tisíc dolárov a dlhá jazva pozdĺž celého chodidla. Toto zostalo Američanke žijúcej na Floride po tom, čo jej nohu rozrezal ostrý cvok v topánkach, ktoré jej darovala mama.

Tá ich objednala z lacného čínskeho e-shopu Temu, ktorý si podmanil aj mnohých Slovákov.

„Topánky som predtým mala obuté dvakrát alebo trikrát a cítila som, že sa mi niečo zapicháva do nohy. Myslela som si, že je to len nejaká nálepka alebo štítok," cituje 49-ročnú Leannu Marleyovú New York Post, ktorý o prípade informoval.

Nepekná rana

Keď si však raz obula tieto lacné topánky za 12 dolárov, niečo ostré jej rozrezalo nohu a po tej sa rázom začala valiť krv. Skončila v nemocnici, kde jej nohu zošili štrnástimi stehmi.

„Zranenie ma vyradilo z práce, pretože ako zdravotná sestra som celý deň na nohách. Lekárske výdavky ma vyšli na 2200 dolárov," uviedla žena s tým, že jazva jej ostane zrejme na celý život.

„Ak máte tieto topánky od Temu, vyhoďte ich. Už nikdy by som tam nenakúpila. Chápem, že ľudia chcú ušetriť, ale z dlhodobého hľadiska to nestojí za to," skonštatovala matka zranenej ženy, ktorá topánky kúpila a tak si sype popol na hlavu. Chcela varovať ostatných a foto zranenej nohy pridala k recenzii.

Reakcia Temu

Čínska spoločnosť incident preveruje a papuče dočasne vyradila z ponuky.

„Po preskúmaní fotografií a ďalších poskytnutých informácií sme ako preventívne opatrenie odstránili produkt z ponuky,“ uviedol hovorca spoločnosti.

„Aktívne spolupracujeme s pani Taylorovou (matka zranenej, pozn. red.), aby sme získali ďalšie podrobnosti a úzko spolupracujeme s konkrétnym predajcom na riešení tohto problému,“ uviedol e-shop.

