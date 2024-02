Kultový seriál Simpsonovci pred 8 rokmi PREDPOVEDAL budúcnosť: Dnes sa TO naozaj deje!

Spoločnosť Apple pustila v týchto dňoch do sveta novinku s názvom Vision Pro. Ide o headset zariadenie pripomínajúce futuristické okuliare.

Tieto okuliare kombinujú prvky virtuálnej a rozšírenej reality, pričom digitálne prvky sú vložené do reálneho sveta okolo nás. Zjednodušene povedané, pred sebou vidíte reálny svet a zároveň aj pracovnú plochu počítača, ktorú rukami ovládate ako dotykovú.

S touto „vecičkou“ je okrem iného možné napríklad sledovať filmy ako by ste mali pred sebou obrovskú obrazovku alebo užívať si hry a aplikácie v úplne novom rozmere.

