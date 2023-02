2 Galéria Zdroj: Facebook.com/Red Climática Mundial KURIOZITA DŇA: Austrálčanom popadali na ulice RYBY priamo z neba! Obyvatelia Austrálie zažili veľké prekvapenie. Po búrke našli ulice plné mŕtvych rýb. Ako je to možné? 24. február 2023 ELA Zo zahraničia

24. február 2023 ELA Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Austrálčanom popadali na ulice RYBY priamo z neba! Obyvatelia Austrálie zažili veľké prekvapenie. Po búrke našli ulice plné mŕtvych rýb. Ako je to možné?

Kým my sme zvyknutí na dážď či sneh, v niektorých krajinách aj na niečo nevídané. Videli ste už, aby z neba padali ryby? Obyvatelia Austrálie áno. Tento vzácny jav sa odohral na veľmi netradičnom mieste.

Púšť Tanami sa nachádza na hranici Severného teritória a Západnej Austrálie. A práve na jej severnom konci sa udial tento fenomén, informuje portál iMeteo.sk.

Ako je to možné?

To, že ryby padajú z neba je síce netradičné, ale ide o jav, ktorý sa niekedy naozaj vyskytne. A vysvetlenie je celkom jednoduché.

„Niektorí tento jav nazývajú aj "zvierací dážď“. Ide o to, že počas búrky vznikne nad vodnou hladinou vodná smršť (alebo vodné tornádo) a tá nasaje do vzduchu mnoho malých živočíchov ako ryby, žaby, kraby a iné," vysvetľuje prírodný fenomén iMeteo.

Tento prúd vzduchu sa môže niekedy dostať nad zemský povrch, kde stratí svoju silu, rozpadne sa a všetko, čo nasiakol nad vodnou plochou spadne na zem v podobe tohto zvieracieho dažďa.

Síce sa tento jav odohral na území, kde sotva spadne aj obyčajný dážď, na okraji púšte, v oblasti Lajamanu sa ale nachádzajú aj jazerá.

Už aj v minulosti

Miestny člen rady Lajamanu okomentoval tento jav takto: „Videli sme veľkú búrku smerujúcu k nášmu mestu a mysleli sme si, že to je len dážď. Ale keď začalo pršať, videli sme padať aj ryby."

A aké ryby nakoniec padali na zem? Boli to najbežnejšie sladkovodné ryby v Austrálii – ostrieže. Deti po tomto daždi sa rozbehli do ulíc a chytali si ich do pohárov.

Tento jav sa v Lajamanu odohral aj v roku 2010 a predtým aj v rokoch 2004 a 1974. Fotografie ulíc plných rýb nájdete v našej fotogalérii.

2 Galéria

Zdroj: iMeteo.sk