11. december 2023 Rôzne KURIOZITA: Návštevník vianočných trhov v Košiciach zostal sklamaný, nezohnal obľúbený PUNČ! Punč a vianočné trhy k sebe bezpochyby patria. Ako to, že Peter zostal na Hlavnej v Košiciach sklamaný?

„Viete mi niekto vysvetliť, prečo je na trhoch akýsi zákaz predaja punču iného ako primátorského? Včera sme boli dosť sklamaní, keďže tento stánok, kde sa predáva punč, zavrú okolo 20:00 a inde nám povedali, že punč predávať nemôžu…“ napísal Peter na Facebooku do jednej zo skupín zameraných na metropolu východného Slovenska.

Pripojil aj snímku obrazovky Podmienky účasti predajcov na Vianočných trhoch 2023, ktoré sú zverejnené na webovej stránke radnice.

Píše sa v nich: „Predaj punču a jeho napodobenín je zakázaný!“

Prvýkrát sa táto podmienka pre predajcov objavila v rámci Vianočných trhov na Hlavnej ulici v Košiciach ešte v roku 2012.

„Počas vianočných trhov sa bude podávať jedine primátorský punč, výťažok z ktorého ide na dobročinné účely,“ priniesol vtedy denník Nový Čas reakciu radnice.

Naposledy vlani to riešil aj cestovateľský portál Dromedar. „Pred návštevou trhov sme riešili jednu malú záhadu. Predajcovia v stánkoch sa musia zaviazať, že nebudú predávať punč a ani žiadnu jeho napodobeninu. Najprv sme mysleli, že to má súvis s nejakými miestnymi tradíciami, no dôvod bol nakoniec úplne iný. Mesto totiž tradične predáva primátorský punč a celý výťažok z neho putuje vybraným miestnym organizáciám. Možno malou chybičkou je, že sa punč predáva len v podvečerných hodinách, takže počas dňa trošku na trhoch chýbal,“ napísal.

