31. júl 2020 Zo Slovenska Politika Kyselica: Mám mandát od voličov, VRACIAM SA. Opozícia chce iniciovať ďalší výbor

Kyselica potvrdil, že sa vráti do parlamentu ako poslanec. Vysvetlil, že z pozície štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR odstúpil, aby po kauze nepolarizoval spoločnosť.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Výbor Národnej rady (NR) SR v piatok v súvislosti s kauzou Lukáša Kyselicu (OĽANO) a jeho pôsobením vo Vojenskom spravodajstve (VS) počas volebnej kampane neprijal uznesenie.

Člen výboru Gábor Grendel (OĽANO) namietal, že výbor nie je kompetentný sa tým zaoberať, za pravdu mu dal predseda Juraj Krúpa (OĽANO).

Vráti sa ako poslanec

Opozícia namieta, že im nebolo umožnené viesť výbor v utajenom režime, teda sa nemohli ani riadne pýtať. Avizovali iniciovanie Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VS. Kyselica po výbore potvrdil, že sa vráti do parlamentu ako poslanec. Vysvetlil, že z pozície štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR odstúpil, aby po kauze nepolarizoval spoločnosť.

„Mám mandát od voličov, vraciam sa do parlamentu,“ uviedol Kyselica.

Deklaroval, že vždy pracoval podľa svojho vedomia, svedomia a presvedčenia. Na otázky o jeho pôsobení vo VS nechcel odpovedať. Rovnako nedal odpoveď ani na otázku, či porušil zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov. V súvislosti s priebehom výboru Krúpa doplnil, že ho zvolal, aby vyšiel v ústrety opozícii. Podotkol, že tá veľmi dobre vedela, ako to dopadne.

„Chceli sme sa pána štátneho tajomníka pýtať viacero otázok, žiaľ, neboli sme úspešní ani v tom, aby bol výbor utajený,“ uviedla exministerka vnútra a podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená). Nesúhlasí, že výbor nemá kompetencie pýtať sa, postoj koalície nepovažuje za fér. Veľa otázok podľa nej ostalo nezodpovedaných aj voči verejnosti. Otázne podľa nej je i to, či bol Kyselica príslušníkom VS aj pri skladaní sľubu poslanca.

Na tenkom ľade

Člen výboru Marián Saloň (Smer-SD) dodal, že výbor pre obranu a bezpečnosť je gestorským výborom rezortu vnútra a obrany. „Keďže VS patrí a spadá pod MO, mali sme sa dôvod pána štátneho tajomníka opýtať, mohol nám odpovedať. Takisto čerpáme informácie len z médií. Chceli sme vedieť, či bol príslušníkom alebo nebol príslušníkom VS,“ priblížil. Saková a Saloň sa zhodli, že v opozícii budú požadovať zvolanie výboru na kontrolu činnosti VS, kde sa chcú na Kyselicovo pôsobenie vo VS opätovne pýtať. Podľa Saloňa môže, navyše, Kyselica požiadať o zbavenie mlčanlivosti.

Grendel na rokovaní namietal nekompetentnosť výboru riešiť tieto otázky. „Sme na veľmi tenkom ľade. Obávam sa, že ak by čokoľvek detailné zaznelo, bolo by to porušením zákona,“ uviedol s tým, že za kompetentný považuje výbor na kontrolu činnosti VS.

Saková chcela vo výbore počuť, ako dlho Kyselica pôsobil vo VS. Odpovedal jej tým, že výbor nie je legitímny sa na to pýtať. Saloňa zaujímalo, odkiaľ mali informácie ministri vnútra Roman Mikulec a obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO), keď sa vyjadrili, že mu naďalej dôverujú. Kyselica reagoval tým, že pýtať sa treba ich. Výbor napokon neprijal k tejto veci žiadne uznesenie.

Zdroj: TASR