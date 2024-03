27. marec 2024 Tlačové správy Lenka Poláčková chce ako prvá Slovenka zdolať Everest bez kyslíka Herečka, moderátorka a najnovšie ultratrailová bežkyňa Lenka Poláčková má pred sebou najväčšiu výzvu života. Ako prvá Slovenska v histórii chce v máji zdolať Mount Everest bez kyslíka!

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Fond pre budúcnosť športu miluje veľké výzvy a miluje ľudí, ktorí dokážu motivovať ďalších. Verí jej ceste, a preto sa rozhodol podať jej pomocnú ruku.

Na úvod by sme vám poprosili, aby ste sa predstavili

Volám sa Lenka Poláčková. Moja cesta? Viedla tak trochu okľukou. Vyštudovala som herectvo, roky moderovala a hrala v seriáloch. Desať rokov dozadu som však odbočila na cesty ultrabežecké a poriadne kopcovité. Prebehla som Slovensko dvakrát, Pyreneje, Colorado, či peruánsky Qhapaq Nan. Vďaka môjmu mužovi som si zamilovala i cesty vysokohorské. Zasnúbili sme sa na Matterhorne, vzali na Gerlachu, randili na Ama Dablam. A keďže sa mi málilo, pred rokom som prebehla celé Alpy na dĺžku. Dvetisíc kilometrov.

Už na prvý pohľad je jasné, že ste si toho naložili neskutočne veľa. Ako to všetko stíhate?

Priemerne tiež nestíham ako každý iný človek. Maximálne sociálne siete môžu vzbudzovať dojem, že ľudia, aj ja, stíhame všetko, ale nie je to tak. Kopec vecí, ktoré by som chcela robiť, nestíham. Vždy je to o prioritách. Im vždy venujem viac energie, ale častokrát je to na úkor ďalších vecí.

Teraz však pred sebou máte výzvu, ktorú takmer nie je možné ani prekonať. O čo ide?

Rada by som sa v máji pokúsila o výstup na Mount Everest bez kyslíka z južnej strany. Je to obrovská výzva a keď sa nad tým zamýšľam, tak doposiaľ asi moja najväčšia. Je to pre mňa obrovské otestovanie mojej kondície a všetkého, čo som do toho dala.

Zdolať najvyšší vrch sveta sa však nedá zo dňa na deň. Čo všetko ste absolvovali v rámci prípravy?

Moja príprava začala v podstate pred šiestimi rokmi, kedy som prvýkrát prebehla Slovensko, bežala som prvé ultra preteky. Od tej doby sa pripravujem niekoľkokrát ročne, či už je to nejaký veľký prebeh niekoľko stoviek kilometrov dlhý alebo rôzne sto a viac kilometrové ultramaratóny. Stále som na nohách, či už na lyžiach alebo bežecky. Je toho veľmi veľa, ale vo finálnej fáze sú to obrovské objemy na nohách v horách a to aj s batohom. Okrem toho sa jedná o plávanie, množstvo dýchacích cvičení, ktoré mi absolútne zmenili život, ale taktiež napríklad silový tréning a na opačnej strane rôzne techniky relaxácie a nastavenia mysle.

Vaša cesta zaujala predstaviteľov Fondu pre budúcnosť športu, ktorí sa rozhodli podporiť vás

Grantový projekt spoločnosti Niké vnímam tak, že veľké veci nie je možné robiť bez veľkých partnerov. Každý z nás na svojej ceste potrebuje niekoho, kto mu nesmierne fandí a kto verí jeho ceste. Vnímam ho ako obrovského partnera veľkých ciest, veľkých snov a veľkých cieľov. Ja svojej ceste verím. Ak aj vy veríte svojej, prihláste svoj športový projekt, kľudne bláznivý a požiadajte o grant.

Celú cestu Lenky Poláčkovej na Mount Everest môžete sledovať na webe https://nikefondsportu.sk/…vojej-ceste/ a rovnako na sociálnych sieťach Fondu pre budúcnosť športu.

