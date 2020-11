6. november 2020 Jakub Forgács Magazín Ona Lenku trápi COVID-19 už celé mesiace: Názor ľuďom zmení až ich vlastná skúsenosť

Bola aktívna, športovala a žila zdravo. Napriek tomu jej koronavírus rapídne zmenil život. Čím všetkým si počas ochorenia musela prejsť bystrická rodáčka Lenka Sochor?

Lenka Sochor (41) pochádza z Banskej Bystrice. Už 16 rokov však žije vo Veľkej Británii, kde pracuje v nemocnici. Práve tam sa na jar tohto roka nakazila koronavírusom.

Ten prerástol do tzv. „Long Covid“, ktorý postihne približne jedného z desiatich ľudí a dokonca aj tých, ktorí mali ľahké príznaky a mysleli si, že sa už vyliečili. O svojej skúsenosti so zákerným ochorením nám porozprávala v rozhovore.

Nakazila sa v nemocnici

Od začiatku vypuknutia pandémie Lenka vedela, že koronavírus je nebezpečný. „Mojou prácou je nakupovať nemocničné prístroje, materiálny, atď. Museli sme objednávať oveľa viac "body bags“ (pozn. red.: vrecia na mŕtvych) ako normálne. Pomáhala som osobne doručovať rúška a ochranné pomôcky na JIS," uviedla pre náš portál Dnes 24.

„Videla som unavené sestričky, doktorov a umierajúcich ľudí. U nás v nemocnici ich na COVID-19 zatiaľ zomrelo 145,“ hovorí.

Sama sa nakazila práve v práci v nemocnici, čo zistila 15. apríla. „Tak nejako som hneď vedela, že to mám. Takú preukrutnú bolesť hlavy, únavu, kedy som skoro zaspala za volantom pri ceste z roboty, som v živote nezažila. Do hodiny som stratila čuch a bolo mi to jasné,“ spomína Lenka.

Celé týždne utrpenia

Keďže vedela, aký je vírus nebezpečný, bála sa aj o svoju rodinu. Má totiž dve deti. „Našťastie máme dosť veľký dom. Mala som svoju izbu, kúpeľňu, WC. Bola som izolovaná šesť týždňov a nikto iný sa nenakazil,“ povedala.

Príznaky pri tomto ochorení podľa Lenky pribúdajú z hodiny na hodinu, zo dňa na deň.

„Jeden deň sa stratí čuch, ďalší začne, atď. Je to tak aj dnes. Ako kolotoč. Mojimi príznakmi boli problém s dýchaním, strata čuchu, kašeľ, teploty, príšerné bolesti hlavy štyri týždne nonstop a žiadne tabletky nezabrali. Toto mi spôsobilo zhoršenie zraku, bolesti tela, kĺbov, svalov, kostí, vyrážky po tele, tzv. "brain fog“ (pozn. red.: že človek zabudne, čo chce povedať alebo urobiť), chronická únava, nevoľnosť, bolesti pod bruchom, bolesť v krížoch, podobná ako pri pôrodných bolestiach," vymenovala.

Priebeh choroby sa podľa jej slov ťažko opisuje v skratke. „Päť týždňov som bola len v posteli, iba prejsť desať krokov na WC bolo hrozné, nedalo sa mi dýchať, pulz mi vystúpil na 150, bolo mi hrozne zle, schudla som štyri kg, cítila som veľkú únavu, mohla som spať aj 20 hodín a manžel ma chodil priebežne kontrolovať, či vôbec žijem,“ pokračovala s tým, že pociťovala aj bolesti tela a hlavy a keď sa potom cítila trochu lepšie, začala robiť pár krokov, lebo bola tak slabá, že sa jej triasli nohy.

Nekončiace ťažkosti

Je to už viac ako pol roka a Lenka uzdravená stále nie je. „Bola som pozitívna šesť týždňov, ale negatívny test potom nič neznamená,“ hovorí.

„Nebolo mi stále dobre, pretrvávali bolesti, únava, nevoľnosť, kašeľ, zadýchava som sa hneď. Snažila som sa ísť na päťminútové prechádzky. Bolo to náročné, ale postupne som cítila, že moje pľúca sa zlepšujú,“ pokračovala Lenka.

Do práce sa však podľa vlastných slov stále vrátiť nemôže. „Trpím chronickou únavou, bolesťami krížov, zadku, nôh, piet, všetkých svalov, kostí, kĺbov… a pred pár dňami sa mi vrátil kašeľ a bolesti na hrudi,“ vymenovala pretrvávajúce problémy.

Má šťastie, že zamestnávateľ jej situáciu chápe a podporuje ju. „Dohodli sme sa, že keď sa budem cítiť lepšie, môžem prísť do práce dvakrát do týždňa na jednu až dve hodiny. Skúsila som to párkrát, ale často musím zavolať, že sa cítim veľmi zle a nemôžem. Keď idem, odpracujem hodinu a potom ma to zase zloží na pár dní,“ hovorí.

Športovala, už iba existuje

Hoci si niektorí myslia, že COVID-19 skolí iba starších a chorých, sú na omyle. Lenka športovala od svojich ôsmich rokov a stále je aktívna. „Chodila som behať, aj štyri až päťkrát do týždňa, mala som boxing class, circuit class. Odbehla som veľa desaťkilometrových pretekov, polmaratóny, desať míľové behy, hrám tenis, v zime sa lyžujem, korčuľujem,“ vymenovala svoje aktivity pred ochorením.

„Teraz? Prejdem pár krkov a zloží ma to. Desať minút dlhá prechádzka pred týždňom ma zložila tak, že som spala tri hodiny a bolesti tela to zhoršilo, takže som ďalších pár dní strávila v posteli. Dá sa to zhrnúť tak, že existujem,“ opisuje Lenka dôsledky choroby.

Zdroj: archív Lenky Sochor

Zničená fyzicky aj mentálne

Ako ďalej spomenula, nekonečná choroba ju naučila počúvať svoje telo. „Keď potrebujem oddych, idem spať. Inak viem, že budem ešte viac trpieť a na dlhú dobu. Bola som zo športu naučená na fyzickú bolesť, ale toto je iný kaliber,“ pokračuje v rozprávaní.

„Po dlhej dobe ma to zničilo nielen fyzicky, ale aj mentálne. Chodím ku psychologičke,“ priznala Lenka.

Lenka: Začnite to brať vážne

Aktuálne má COVID-19 aj Lenkina 13-ročná dcéra. „Nakazila sa v škole,“ hovorí.

Už tri týždne však trpí bolesťami hlavy, má teploty, a tak sa Lenka začína báť, aby aj on neskončila s „Long Covid“. „Bohužiaľ, z nejakého dôvodu napáda viac ľudí, čo športovali. Moja dcéra je tiež športovkyňa, robí gymnastiku a tancuje od štyroch rokov. Neviem, či by som to zvládla, keby moje dieťa malo trpieť tak ako ja,“ obáva sa.

A čo by odkázala ľuďom, ktorí stále neveria odborníkom a zľahčujú opatrenia? „Mali by to začať brať vážne a dávať si pozor. Áno, sú ľudia, ktorí majú ľahký priebeh, ako napríklad moja dcéra, alebo žiadne symptómy. Ale nikdy neviete, ako práve zareaguje vaše telo,“ varuje Lenka.

„Bohužiaľ, viem, že názor ľuďom zmení až ich vlastná skúsenosť alebo to, keď začne trpieť niekto, koho majú radi,“ dodala na záver.

