13. august 2023 Magazín
Leto v znamení nového TRENDU v randení: Uncuffing môže priniesť veľké sklamanie! Mladí ľudia čoraz viac prepadávajú novému trendu. Nie všetci poznajú jeho pravidlá, uncuffing vtedy môže skončiť veľmi bolestivo.

Leto prináša nové známosti. No podľa odborníkov je aj znamením tazvaného uncuffingu. Je to trend, ktorému podlieha čoraz viac ľudí. Ako vyzerá v praxi? Dvojice sa v lete rozchádzajú, pretože sa nechcú na seba viazať a v zime k sebe opäť hľadajú cestu.

Opatrí by mali byť najmä tí, ktorí dávajú do vzájomného spoznávania viac, ako len flirt a o úmysloch svojej polovičky vôbec netušia.

Tento trend odhalil nedávny prieskum na vzorke tisíc mladých ľudí vo veku od 18 do 24 rokov. Ako pripomína Mashable, až 80 % z nich sa nechce v lete na nikoho viazať, láka ich sloboda. No zároveň 66% z nich sa priznalo, že počas zimných mesiacoch by chceli byť zase zadaní.

Neviazaná voľnosť

„Vo svojej praxi som si všimla, že veľa ľudí je v lete fyzicky aktívnejších, trávia viac času vonku a celkovo sa počas letných a teplejších mesiacov cítia sebavedomejšie. Je pravdepodobné, že to ovplyvňuje ochotu randiť a zažiť neviazané milovanie,“ uviedla pre Mashable expertka na sex a vzťahy Christine Rafeová.

„Obdobie neviazanej voľnosti nastáva počas otepľovania, keď začíname pociťovať viac nutkania chodiť niekam von,“ povedala pre Glam terapeutka Leanna Stockardová. „Ľudia už naraz nepotrebujú niekoho, s kým by trávili chladné dni. Mnohí nehľadávajú v lete aktívne svojho potenciálneho dlhodobého partnera, no skôr si užívajú slobodný život.“

Nemyslite len na seba

Preto by mali byť viac opatrní tí, ktorí netúžia len po letnom spestrení či úlete. „Či sa nám to páči alebo nie, budú stále medzi nami tí, ktorí budú hľadať teplo v náručí dočasného milenca alebo partnera. Majte na pamäti, že je to všetko o vzájomnej komunikácii. Je to o úcte k ľuďom vo svojom živote – nebuďte nedbalí voči srdciam iných,“ dodala na záver Stockardová.

