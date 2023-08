Ružové ŠIALENSTVO prekračuje všetky hranice: Pohrebníctva začali predávať Barbie RAKVY

Film Barbie spoločnosti Warner Bros dominoval už tretí víkend v poradí kinám v Severnej Amerike a jeho celosvetové zisky presiahli jednu miliardu dolárov. Ide o prvý film, ktorý natočila samotne žena režisérka, ktorému sa to podarilo, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Snímka sa stala kultúrnym fenoménom súčasnej doby. Dosiahla míľnik jednej miliardy dolárov a podarilo sa je to rýchlejšie než akémukoľvek inému filmu v 100-ročnej histórii produkčnej spoločnosti Warner Bros – vrátane tých, ktoré režírovali muži.

Okolo bábiky sa strhlo doslova šialenstvo. Firmy inkasujú obrovské zisky za predaj rôznych predmetov s podobizňou Barbie. Vznikli aj mobilné aplikácie, ktoré premenia vaše fotky do podoby známej hračky. Šialenstvo je také veľké, že ľuďom ani nevadí, že v niektorých prípadoch tvorcom aplikácií odovzdávajú tie najcitlivejšie údaje. Upozornil na to aj Národný bezpečnostný úrad.

Mánia však prináša aj poriadne bizarné prípady.

Pohrebný ústav v stredoamerickom Salvádore totiž začal ponúkať ružové rakvy s motívmi obľúbenej bábiky. Informoval o tom portál novinky.cz na základe správy agentúry AP.

Majiteľ pohrebného ústavu Isaac Villegas prezradil, že ružové rakvy ponúkal už pred premiérou nového filmu. Šialenstvo, ktoré zachvátilo Latinskú Ameriku, ho však presvedčilo, aby ešte pritvrdil. Látkové obloženie ponúkaných rakiev preto dozdobil podobizňami bábiky od Mattela.

„Povedal som si, že na ten trend musíme naskočiť. A bol to úspech,“ prezradil Villegas s tým, že Barbie rakiev predal už desať kusov.

Podľa českého portálu Aha! ešte ďalej zašla pohrebná služba v Mexiku. „Rakva Barbie House! Aby ste mohli odpočívať ako bábika. Žiarivo ružová rakva predstavuje iskru a energiu nezabudnuteľných momentov, ktoré ste prežili,“ cituje portál reklamu mexickej pohrebnej služby.

