29. december 2023 Jakub Forgács Krimi Ľudí VYPLAŠILA správa o PSYCHOPATOVI: Je VRAH skutočne na slobode? Polícia zareagovala na šíriacu sa správu o psychopatovi Dušanovi. Označila ju za nepravdivú.

Lučenčanov vyplašila nepravdivá informácia. Banskobystrickí krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti. „Opäť ide o príspevok na stránke, na ktorú mnohí z vás upozorňovali. Už v minulosti sa tu šírila "zaručená informácia od jednej pani“ o tom, že muž, ktorý zavraždil ženu na cintoríne je na slobode," uviedli muži zákona.

„Včera sa opäť objavila "zaručená“ informácia o tom, že „psychopat Dušan“ sa pohybuje po Lučenci," poznamenali so slovami, že viacerí komentujúci si to dali do súvisu s tragickou udalosťou na cintoríne.

Faktom však podľa slov polície je, že muž, ktorý sa tohto zločinu dopustil, je stále na uzatvorenom oddelení Psychiatrickej nemocnice v Kremnici pod dohľadom lekárov!

Foto: ilustračné

