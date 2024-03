28. marec 2024 Regióny Ľudia sú zhrození zo zážitku vodičky v Michalovciach: Smutný obraz dnešnej doby? K incidentu došlo na parkovisku.

Lenka sa na sociálnej sieti podelila o čerstvú skúsenosť svojej sestry pri Základnej škole Okružnej v Michalovciach.

„Pri cúvaní jej vošiel vodič, ktorý si strihol cestu krížom cez parkovisko. Ledva zabrzdila a rukou mu ukázala, či je normálny. Pánko si na ňu pri výjazde počkal, zablokoval, stiahol okno a spustil tak odporné vulgarizmy, vyhrážky a “priania”, počnúc s tým, aby zdochla. Kvôli tomu, že zdvihla ruku? Úplne jednoduché, normálne a nijak vulgárne gesto?“ opisuje situáciu a pýta sa Lenka.

Vodič podľa jej slov zablokoval celú ulicu, aby si zdvihol sebavedomie na žene. „Nechcem si predstaviť, keby mala v aute dieťa… To už naozaj všetko ženieme do extrémov a budeme tu po sebe bliakať ako cvoci?! Proste mi to celé rozum neberie,“ doteraz nechápe.

Do diskusie sa zapojil aj Maroš, ktorý z balkóna celý incident sledoval a mohol ho tak potvrdiť. „Videl som to naživo, riadny psychopat to teda bol,“ napísal.

„V dnešnej dobe asi by každý potreboval psychiatra. Strašná doba!“ okomentovala incident Erika. „Mentalita dnešných ľudí. Strašné. Vytráca sa dobro a už len hnev zostáva,“ pridala sa Gabika.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk