1. máj 2020 Správy Rôzne Máj k nám prináša ďalšie zrážky, vidina slnečných dní je vzdialená + PREDPOVEĎ

V piatok 1. mája postúpi nad územie Slovenska studený front, ktorý prinesie na viaceré miesta prehánky, dážď a ojedinele aj búrky.

Zdroj: TASR

Počas piatku začne cez územie Slovenska od západu postupovať zvlnený studený front. Už v ranných hodinách sa budú zrážky vyskytovať na západe Slovenska, spočiatku pôjde o prehánky alebo občasný dážď.

Počas dňa sa bude front presúvať ďalej na východe a na viacerých miestach sa budú tvoriť prehánky, ojedinele budú vznikať aj búrky.

„Na západnom a postupne aj na strednom Slovensku sa rozprší už počas skorých ranných hodín a postupne sa zrážky budú presúvať smerom na východ. Tu sa na studenom fronte môžu opäť vytvárať aj búrky. Búrky tak počas piatku hrozia opäť predovšetkým na východe nášho územia, zatiaľ čo na západe bude pršať,“ informuje iMeteo.sk.

Zrážky by sa tak postupne mali vyskytnúť na väčšine územia Slovenska, no opäť nebudú plošné ani výdatné.

Upršaná bude aj sobota a občasné zrážky sa postupne vyskytnú na celom území Slovenska. Do soboty večera by malo miestami napršať od 5 do 15 mm, pri búrkach to môže byť lokálne aj viac. Takéto zrážky sucho nezažehnajú. Budú rozložené nerovnomerne, a na mnohých miestach nemusí pršať vôbec. Trvalejšie zrážky sú zatiaľ v nedohľadne.

Zdroj: iMeteo.sk

