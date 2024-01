31. január 2024 Zo Slovenska Majú toho plné ZUBY! Takmer ŠTVRTINA Slovákov zvažuje, že sa odsťahuje z krajiny O odsťahovaní zo Slovenska uvažuje takmer štvrtina populácie, zväčša mladí.

O odsťahovaní zo Slovenska uvažuje takmer štvrtina populácie. Hlavnými dôvodmi sú životná úroveň (68 percent) a politická situácia (60 percent).

Najčastejšie pritom ide o mladých ľudí.

Vyplýva to z online prieskumu, ktorý realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia.

Najhlavnejšie dôvody

„Aj keď pre mladé generácie existuje viac dôvodov, ktoré ich lákajú odísť do zahraničia, dôvodom číslo jeden je aj u nich najmä politická situácia a životná úroveň na Slovensku. Lepšie príležitosti pre vzdelávanie a prácu, ale aj taká zvedavosť, sú menej často uvádzanými dôvodmi,“ upozornila Denisa Lakatošová z NMS.

Dvom tretinám sa tu žije dobre

Prieskum ukázal, že s myšlienkou odchodu zo Slovenska sa za posledný rok pohrávali viac ako dve tretiny mladých ľudí do 24 rokov. U 42 percent je táto myšlienka stále aktuálna.

Na Slovensku sa žije dobre dvom tretinám populácie. Medzi nimi sa podľa výsledkov častejšie vyskytujú staršie vekové generácie nad 65 rokov (83 percent), ale aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním (75 percent).

„Práve vzdelanie, pri ktorom možno predpokladať, že najviac súvisí so životnou úrovňou, sa najvýraznejšie podpisuje na vnímanej spokojnosti so životom na Slovensku. Podiel ľudí, ktorým sa na Slovensku žije dobre, sa zvyšuje so stupňom dosiahnutého vzdelania,“ dodala Lakatošová.

Online prieskum sa uskutočnil v januári 2024. Zúčastnilo sa ho 1030 respondentov vo veku od 18 rokov.

