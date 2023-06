Zdroj: Facebook.com/Marcel Nemec Marcel Nemec pokračuje v boji s rakovinou: Zlá správa ho NEZLOMILA! Hercovi a komikovi Marcelovi Nemcovi sa opäť pripomenula rakovina. Čaká ho operácia. Jeho postoj však dodáva odvahu mnohým onkopacientom. 4. jún 2023 Zo Slovenska

Komik a herec Marcel Nemec pred pár mesiacmi zverejnil správu, v ktorú dúfa každý onkologický pacient. V marci tohto roka sa mu po štrnástich mesiacoch liečby podarilo zvíťaziť nad rakovinou.

"Po 14 mesiacoch liečby sa sila mojej rakovinky zmenila z čísla 10 na číslo 0 a moji votrelci zmizli! Stal sa zázrak,“ opísal vtedy svoju radosť na sociálnej sieti.

Späť v nemocnici

Boj so zákernou chorobou sa však úplne neskončil. V liečbe pokračuje, objavil sa totiž nový „votrelec“. Ani takáto, pre mnohých zdrvujúca správa, Marcela nezlomila. Je odhodlaný aj túto „potvorku“ zničiť.

„Kvap, kvap, kvap… (aké smiešne slovo) a šťavičky sú tam, kde majú byť a robia čo treba, teda liečia. Objavil sa nový votrelček na pečienke. Potvoriak jeden. Koncom júna idem na ďalšiu operáciu, tak sa má na čo tešiť. Pekne ho vyrežeme, votrelčoka. Buehehe,“ oznámil herec.

Obdiv a podpora

Svojim prístupom si známy Slovák získal obdiv a podporu mnohých ľudí. Zároveň dodáva odvahu aj ďalším onkologickým pacientom. „Aj ja som onkopacient a obdivujem Vás, ako to všetko s láskou a pokojom a humorom prijímate. Len tak ďalej, votrelčeka Vám šťavičky zlikvidujú. Držím Vám palce,“ zverila sa Zuzka v komentároch.

Herec si uvedomuje, že rakovina, napriek úspešnej liečbe, nikam neodišla. „Ona už so mnou bude naveky, akurát, že spinká. No pozor! Je to hydra a púšťa balóniky. Aj teraz jeden vypustila v podobe malého votrelčeka, no my ten balónik praskneme a bude. Dôležité je, že cítim pokoj v duši a lásku v. Ďakujem vám za krásne a podporné správy, moji milí! Som v poriadku. Teším sa a oslavujem život,“ odkázal Marcel.

Zdroj: Dnes24.sk