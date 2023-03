Zdroj: Facebook.com/Marcel Nemec Komik Marcel Nemec zvíťazil nad RAKOVINOU: Zmizla, stal sa zázrak! Niekdajší člen legendárnych Kopytovcov prežíva najkrajšiu chvíľu svojho života. Marcel Nemec viac ako rok zvádzal boj s onkologickým ochorením. Výsledok? Je nateraz „čistý“! 8. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

8. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín Komik Marcel Nemec zvíťazil nad RAKOVINOU: Zmizla, stal sa zázrak! Niekdajší člen legendárnych Kopytovcov prežíva najkrajšiu chvíľu svojho života. Marcel Nemec viac ako rok zvádzal boj s onkologickým ochorením. Výsledok? Je nateraz „čistý“!

Herec a komik Marcel Nemec sa vryl Slovákom do pamäti najprv ako člen legendárneho hudobného zoskupenia Kopytovci. Neskôr sa zhostil niekoľkých vážnejších hereckých úloh, ale mnohí ho stále poznajú najmä ako zabávača.

No potom mu do života prišla rakovina. Marcel s ňou bojoval viac ako rok, no teraz prežíva najšťastnejšie dni svojho života: Porazil rakovinu!

Štádium nula

„Moji milí, pred pár dňami som sa dozvedel správu svojho života, ktorú doteraz spracovávam! Po 14 mesiacoch liečby sa sila mojej rakovinky zmenila z čísla 10 na číslo 0 a moji votrelci zmizli! Stal sa zázrak,“ opísal svoju radosť na Facebooku.

Komik to vníma ako dar, ktorým nepremrhá: „Nateraz moja rakovinka krásne sladko spinká! Tak ju nebudem rušiť. A verte mi, moji milí, že ten nový čas, ktorý som dostal, je najkrajším darom v mojom živote. Využijem ho najlepšie, ako viem.“

„Je dôležité nielen sa správne nastaviť, ale aj vytrvať,“ napísal Nemec.

„Ďakujem vám za podporu a energiu, ktorú som od vás dostal a stále dostávam, že ste súčasťou tohto zázraku,“ dodal nadšene. No zároveň podotkol, že bez podpory by to bolo oveľa náročnejšie.

Musel to spracovať

„Lekárka mi túto správu oznámila už pred týždňom, ale ja som to musel najprv spracovať a nechcel som to ani zakríknuť. Bol som v poriadnom šoku,“ dodal umelec pre portál Čas.sk. Krásnu správu oznámil najprv mame a bratovi.

Marcel Nemec žil pred ochorením aktívnym umeleckým životom a je pravdepodobné, že čoskoro o ňom budeme opäť počuť. Redakcia Dnes24.sk mu drží palce!

